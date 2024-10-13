Караганов: РФ нельзя останавливаться, иначе Запад победит

Если Россия решит сейчас остановить спецоперацию на Украине и пойти на мирные переговоры, то это фактически будет означать победу Запада. В последующем это может привести к усилению его агрессии против других государств. Об этом сообщил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
«Если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех», — заявил Караганов. Его слова приводит РИА Новости. В пример он привел Китай, Бразилию и Индию, которые выступают за завершение конфликта и начало мирных переговоров. Он отметил, что после победы над Россией, Запад нападет на них.
В мае Китай и Бразилия представили совместный проект «Друзья мира», призывающий к политическому урегулированию украинского кризиса и подчеркивающий переговоры как единственный способ разрешения конфликта. Они также предложили организацию международной мирной конференции с участием всех заинтересованных сторон. В то же время Китай опубликовал 12-пунктный план по урегулированию ситуации, включая призывы к прекращению огня и уважению безопасности всех стран.
Ранее посол Китая в России Чжана Ханьхуэйя уверенность Пекина в том, что чем больше людей присоединится к совместному обращению, тем меньше риск эскалации конфликта. С его мнением согласились представители ЮАР. Они выступили с заявлением, согласно которому единственный способ разрешения конфликта на Украине — это политические меры, в частности мирные переговоры.
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