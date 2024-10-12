12 октября 2024

США разместят ракеты в ФРГ, которые способны дотянуться до России

© Служба новостей «URA.RU»
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В Германии недовольны решением Шольца разместить ракеты, пишет издание
В Германии недовольны решением Шольца разместить ракеты, пишет издание Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение разместить американское оружие средней дальности в своей стране. Об этом сообщает Tagesschau и подчеркивает, что три системы, которые должны быть размещены в 2026 году, способны дотянуться до территории России. Отмечается, что Германия до сих пор не подтверждала данную информацию.

«В 2026 году американское оружие средней дальности должно быть размещено в Германии. Решение канцлера Шольца продолжает вызывать негодование... Три системы вооружения, которые должны быть размещены в 2026 году, могут дотянуться до России», — сообщает издание. Отмечается, что Шольц до сих пор воздерживался от официального подтверждения или опровержения данной информации.

Ранее стало известно о желании США разместить дальнобойные ракеты в Германии. Зачем это нужно ФРГ и почему именно они готовы разместить оружие на своей территории — в материале URA.RU.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение разместить американское оружие средней дальности в своей стране. Об этом сообщает Tagesschau и подчеркивает, что три системы, которые должны быть размещены в 2026 году, способны дотянуться до территории России. Отмечается, что Германия до сих пор не подтверждала данную информацию. «В 2026 году американское оружие средней дальности должно быть размещено в Германии. Решение канцлера Шольца продолжает вызывать негодование... Три системы вооружения, которые должны быть размещены в 2026 году, могут дотянуться до России», — сообщает издание. Отмечается, что Шольц до сих пор воздерживался от официального подтверждения или опровержения данной информации. Ранее стало известно о желании США разместить дальнобойные ракеты в Германии. Зачем это нужно ФРГ и почему именно они готовы разместить оружие на своей территории — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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