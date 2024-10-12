США разместят ракеты в ФРГ, которые способны дотянуться до России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение разместить американское оружие средней дальности в своей стране. Об этом сообщает Tagesschau и подчеркивает, что три системы, которые должны быть размещены в 2026 году, способны дотянуться до территории России. Отмечается, что Германия до сих пор не подтверждала данную информацию.
«В 2026 году американское оружие средней дальности должно быть размещено в Германии. Решение канцлера Шольца продолжает вызывать негодование... Три системы вооружения, которые должны быть размещены в 2026 году, могут дотянуться до России», — сообщает издание. Отмечается, что Шольц до сих пор воздерживался от официального подтверждения или опровержения данной информации.
Ранее стало известно о желании США разместить дальнобойные ракеты в Германии. Зачем это нужно ФРГ и почему именно они готовы разместить оружие на своей территории — в материале URA.RU.
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