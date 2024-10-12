Российские листовки спасли жизнь боевикам бригады ВСУ

13 октября 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

ВС РФ с помощью сброшенных с БПЛА листовок вынудили сдаться в плен украинских бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под городом Курахово в (ДНР) бойцы ВСУ сдались в плен после того, как ВС РФ с помощью дронов скинули листовки. В агитационных бюллетенях украинских военных призвали сложить оружие. «Под Курахово сдались в плен бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российские дроны засыпали вражеские позиции агитлистовками. С поднятыми руками в итоге вышли семь человек», — сообщила «Российская газета». По сведения издания, во время сдачи позиций украинские десантники пожаловались на плохое снабжение. Обмундирование и продукты им приходилось приобретать за собственный счет. Как ранее сообщало URA.RU, российские солдаты освободили поселок Островское, который расположен к востоку от Курахово. Боевые действия длились там с 5 по 11 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под городом Курахово в (ДНР) бойцы ВСУ сдались в плен после того, как ВС РФ с помощью дронов скинули листовки. В агитационных бюллетенях украинских военных призвали сложить оружие. «Под Курахово сдались в плен бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российские дроны засыпали вражеские позиции агитлистовками. С поднятыми руками в итоге вышли семь человек», — сообщила «Российская газета». По сведения издания, во время сдачи позиций украинские десантники пожаловались на плохое снабжение. Обмундирование и продукты им приходилось приобретать за собственный счет. Как ранее сообщало URA.RU, российские солдаты освободили поселок Островское, который расположен к востоку от Курахово. Боевые действия длились там с 5 по 11 октября.