Российские листовки спасли жизнь боевикам бригады ВСУ

Под городом Курахово в (ДНР) бойцы ВСУ сдались в плен после того, как ВС РФ с помощью дронов скинули листовки. В агитационных бюллетенях украинских военных призвали сложить оружие.
«Под Курахово сдались в плен бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российские дроны засыпали вражеские позиции агитлистовками. С поднятыми руками в итоге вышли семь человек», — сообщила «Российская газета».
По сведения издания, во время сдачи позиций украинские десантники пожаловались на плохое снабжение. Обмундирование и продукты им приходилось приобретать за собственный счет.
Как ранее сообщало URA.RU, российские солдаты освободили поселок Островское, который расположен к востоку от Курахово. Боевые действия длились там с 5 по 11 октября.
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Под городом Курахово в (ДНР) бойцы ВСУ сдались в плен после того, как ВС РФ с помощью дронов скинули листовки. В агитационных бюллетенях украинских военных призвали сложить оружие. «Под Курахово сдались в плен бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российские дроны засыпали вражеские позиции агитлистовками. С поднятыми руками в итоге вышли семь человек», — сообщила «Российская газета». По сведения издания, во время сдачи позиций украинские десантники пожаловались на плохое снабжение. Обмундирование и продукты им приходилось приобретать за собственный счет. Как ранее сообщало URA.RU, российские солдаты освободили поселок Островское, который расположен к востоку от Курахово. Боевые действия длились там с 5 по 11 октября.