12 октября 2024

Российские листовки спасли жизнь боевикам бригады ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
ВС РФ с помощью сброшенных с БПЛА листовок вынудили сдаться в плен украинских бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под городом Курахово в (ДНР) бойцы ВСУ сдались в плен после того, как ВС РФ с помощью дронов скинули листовки. В агитационных бюллетенях украинских военных призвали сложить оружие.

«Под Курахово сдались в плен бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российские дроны засыпали вражеские позиции агитлистовками. С поднятыми руками в итоге вышли семь человек», — сообщила «Российская газета».

По сведения издания, во время сдачи позиций украинские десантники пожаловались на плохое снабжение. Обмундирование и продукты им приходилось приобретать за собственный счет.

Как ранее сообщало URA.RU, российские солдаты освободили поселок Островское, который расположен к востоку от Курахово. Боевые действия длились там с 5 по 11 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под городом Курахово в (ДНР) бойцы ВСУ сдались в плен после того, как ВС РФ с помощью дронов скинули листовки. В агитационных бюллетенях украинских военных призвали сложить оружие. «Под Курахово сдались в плен бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российские дроны засыпали вражеские позиции агитлистовками. С поднятыми руками в итоге вышли семь человек», — сообщила «Российская газета». По сведения издания, во время сдачи позиций украинские десантники пожаловались на плохое снабжение. Обмундирование и продукты им приходилось приобретать за собственный счет. Как ранее сообщало URA.RU, российские солдаты освободили поселок Островское, который расположен к востоку от Курахово. Боевые действия длились там с 5 по 11 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...