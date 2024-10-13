Путин угощает кофе гостей саммита СНГ

Российский президент Владимир Путин угощал своих заграничных партнеров кофе во время саммита стран СНГ. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.
«Через несколько секунд становится отчетливо слышно, как зашумела кремлевская кофемашина. Ну и за чашкой чая и кофе постоянно обсуждаются важнейшие вопросы. Вот вместе Путин, [премьер-министр Армении Никол] Пашинян, [глава Азербайджана Ильхам] Алиев», — рассказал о том, как проходил саммит Зарубин в своем telegram-канале.
Ранее, во время визита в индустриальный парк «Руднево», Владимир Путин посетил местную кофейню и выпил эспрессо. Президента угостили напитком студенты московского колледжа для операторов БПЛА. Сам президент пошутил, что взял кофе «в кредит». Отмечалось, что российский лидер пил стандартный вариант этого напитка.
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Российский президент Владимир Путин угощал своих заграничных партнеров кофе во время саммита стран СНГ. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. «Через несколько секунд становится отчетливо слышно, как зашумела кремлевская кофемашина. Ну и за чашкой чая и кофе постоянно обсуждаются важнейшие вопросы. Вот вместе Путин, [премьер-министр Армении Никол] Пашинян, [глава Азербайджана Ильхам] Алиев», — рассказал о том, как проходил саммит Зарубин в своем telegram-канале. Ранее, во время визита в индустриальный парк «Руднево», Владимир Путин посетил местную кофейню и выпил эспрессо. Президента угостили напитком студенты московского колледжа для операторов БПЛА. Сам президент пошутил, что взял кофе «в кредит». Отмечалось, что российский лидер пил стандартный вариант этого напитка.