Православный мессенджер заменит Whatsapp в ноябре

Агапов: православный мессенджер «Зосима» можно будет скачать в ноябре 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Мессенджер «Зосима» можно будет скачать уже весной 2025 года
Мессенджер «Зосима» можно будет скачать уже весной 2025 года Фото:

Православный мессенджер «Зосима» заменит Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) в ноябре 2024 года. Об этом рассказал президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

«Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта „Спаси и сохрани“. Мы ограничим количество скачиваний по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек», — передают РИА Новости слова Агапова. Он добавил, что весной 2025 года новый мессенджер можно будет скачать в Google Play и на других платформах.

«Зосима» даст возможность создать аккаунт храма, собирать пожертвования и переписываться, отметил Агапов. По его словам, мессенджер будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции.

О запуске православного мессенджера «Зосима» стало известно 24 сентября. Агапов отметил, что изначально приложение предназначалось для обмена информацией о храмах для развития проекта «Спаси и сохрани», передает 360.ru. Мессенджер назвали в честь святого Зосимы Палестинского.

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Православный мессенджер «Зосима» заменит Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) в ноябре 2024 года. Об этом рассказал президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов. «Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта „Спаси и сохрани“. Мы ограничим количество скачиваний по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек», — передают РИА Новости слова Агапова. Он добавил, что весной 2025 года новый мессенджер можно будет скачать в Google Play и на других платформах. «Зосима» даст возможность создать аккаунт храма, собирать пожертвования и переписываться, отметил Агапов. По его словам, мессенджер будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции. О запуске православного мессенджера «Зосима» стало известно 24 сентября. Агапов отметил, что изначально приложение предназначалось для обмена информацией о храмах для развития проекта «Спаси и сохрани», передает 360.ru. Мессенджер назвали в честь святого Зосимы Палестинского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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