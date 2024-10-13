Православный мессенджер заменит Whatsapp в ноябре

Православный мессенджер «Зосима» заменит Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) в ноябре 2024 года. Об этом рассказал президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.
«Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта „Спаси и сохрани“. Мы ограничим количество скачиваний по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек», — передают РИА Новости слова Агапова. Он добавил, что весной 2025 года новый мессенджер можно будет скачать в Google Play и на других платформах.
«Зосима» даст возможность создать аккаунт храма, собирать пожертвования и переписываться, отметил Агапов. По его словам, мессенджер будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции.
О запуске православного мессенджера «Зосима» стало известно 24 сентября. Агапов отметил, что изначально приложение предназначалось для обмена информацией о храмах для развития проекта «Спаси и сохрани», передает 360.ru. Мессенджер назвали в честь святого Зосимы Палестинского.
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