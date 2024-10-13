Врачи назвали неочевидную причину головной боли

Гнатолог Москвовец: неправильный прикус провоцирует хронические головные боли
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога
Неправильный прикус может провоцировать хронические головные боли, рассказала Оксана Москвовец Фото:

Проблемы с зубами, в частности, неправильный прикус могут вызывать хронические головные боли. Об этом рассказал ортодонт, гнатолог и руководитель клиники «ОМдоктор» Оксана Москвовец,

«Неправильный прикус также может стать основополагающим фактором неправильного распределения жевательной нагрузки, продолжила врач. Жевательные мышцы входят в гипертонус и начинают находиться в постоянном напряжении, тем самым вызывая боли», — рассказала врач Оксана Москвовец в разговоре с Life.

По словам специалиста, спазмы височной мышцы, отвечающей за движения челюсти, могут стать причиной головных болей. В этом случае формируются раздражительные точки, вызывающие дискомфорт не только в голове, но и в челюстных суставах. Они сопровождаются щелчками или хрустом при движении челюсти.

Потеря зубов также может привести к нарушениям в работе височно-нижнечелюстного сустава, увеличивая давление на суставные головки и вызывая боли, шум в ушах и трудности при открывании рта. В таких случаях может потребоваться комплексный подход к лечению, включая консультации невролога или физиотерапевта, отметила Москвовец.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что самыми опасными заболеваниями полости рта являются флегмона и гингивит. Они могут угрожать жизни своим воспалением гноя и десен.

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Проблемы с зубами, в частности, неправильный прикус могут вызывать хронические головные боли. Об этом рассказал ортодонт, гнатолог и руководитель клиники «ОМдоктор» Оксана Москвовец, «Неправильный прикус также может стать основополагающим фактором неправильного распределения жевательной нагрузки, продолжила врач. Жевательные мышцы входят в гипертонус и начинают находиться в постоянном напряжении, тем самым вызывая боли», — рассказала врач Оксана Москвовец в разговоре с Life. По словам специалиста, спазмы височной мышцы, отвечающей за движения челюсти, могут стать причиной головных болей. В этом случае формируются раздражительные точки, вызывающие дискомфорт не только в голове, но и в челюстных суставах. Они сопровождаются щелчками или хрустом при движении челюсти. Потеря зубов также может привести к нарушениям в работе височно-нижнечелюстного сустава, увеличивая давление на суставные головки и вызывая боли, шум в ушах и трудности при открывании рта. В таких случаях может потребоваться комплексный подход к лечению, включая консультации невролога или физиотерапевта, отметила Москвовец. Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что самыми опасными заболеваниями полости рта являются флегмона и гингивит. Они могут угрожать жизни своим воспалением гноя и десен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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