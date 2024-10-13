Врачи назвали неочевидную причину головной боли

Гнатолог Москвовец: неправильный прикус провоцирует хронические головные боли

13 октября 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Неправильный прикус может провоцировать хронические головные боли, рассказала Оксана Москвовец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проблемы с зубами, в частности, неправильный прикус могут вызывать хронические головные боли. Об этом рассказал ортодонт, гнатолог и руководитель клиники «ОМдоктор» Оксана Москвовец, «Неправильный прикус также может стать основополагающим фактором неправильного распределения жевательной нагрузки, продолжила врач. Жевательные мышцы входят в гипертонус и начинают находиться в постоянном напряжении, тем самым вызывая боли», — рассказала врач Оксана Москвовец в разговоре с Life . По словам специалиста, спазмы височной мышцы, отвечающей за движения челюсти, могут стать причиной головных болей. В этом случае формируются раздражительные точки, вызывающие дискомфорт не только в голове, но и в челюстных суставах. Они сопровождаются щелчками или хрустом при движении челюсти. Потеря зубов также может привести к нарушениям в работе височно-нижнечелюстного сустава, увеличивая давление на суставные головки и вызывая боли, шум в ушах и трудности при открывании рта. В таких случаях может потребоваться комплексный подход к лечению, включая консультации невролога или физиотерапевта, отметила Москвовец. Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что самыми опасными заболеваниями полости рта являются флегмона и гингивит. Они могут угрожать жизни своим воспалением гноя и десен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проблемы с зубами, в частности, неправильный прикус могут вызывать хронические головные боли. Об этом рассказал ортодонт, гнатолог и руководитель клиники «ОМдоктор» Оксана Москвовец, «Неправильный прикус также может стать основополагающим фактором неправильного распределения жевательной нагрузки, продолжила врач. Жевательные мышцы входят в гипертонус и начинают находиться в постоянном напряжении, тем самым вызывая боли», — рассказала врач Оксана Москвовец в разговоре с Life. По словам специалиста, спазмы височной мышцы, отвечающей за движения челюсти, могут стать причиной головных болей. В этом случае формируются раздражительные точки, вызывающие дискомфорт не только в голове, но и в челюстных суставах. Они сопровождаются щелчками или хрустом при движении челюсти. Потеря зубов также может привести к нарушениям в работе височно-нижнечелюстного сустава, увеличивая давление на суставные головки и вызывая боли, шум в ушах и трудности при открывании рта. В таких случаях может потребоваться комплексный подход к лечению, включая консультации невролога или физиотерапевта, отметила Москвовец. Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что самыми опасными заболеваниями полости рта являются флегмона и гингивит. Они могут угрожать жизни своим воспалением гноя и десен.