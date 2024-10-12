12 октября 2024

В офисе Зеленского рассказали, кому раскроют детали «плана победы»

Подоляк: Зеленский в ближайшие дни расскажет украинцам о важности «плана победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский собирается представить свой план украинскому народу
Зеленский собирается представить свой план украинскому народу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни ознакомит украинский народ со своим «планом победы» и расскажет, почему он важен. Об этом сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«О более широкой презентации [плана победы] для Украины — я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно, важно понимать, на каком этапе конфликта что планируется делать», — рассказал Подоляк. Он подчеркнул, что президент Украины наверняка объяснит общественности значимость и детали своего проекта.

Ранее Зеленский рассказал, зачем ему нужен «план победы». По его словам, проект позволит усилить военную мощь Украины. Лидер собирался презентовать личный проект партнерам страны на встрече в формате «Рамштайн», но она оказалась под угрозой. Подробнее о том, какие ожидания Киев возлагал на мероприятие и почему его пришлось перенести — в материале URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни ознакомит украинский народ со своим «планом победы» и расскажет, почему он важен. Об этом сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк в эфире телемарафона. «О более широкой презентации [плана победы] для Украины — я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно, важно понимать, на каком этапе конфликта что планируется делать», — рассказал Подоляк. Он подчеркнул, что президент Украины наверняка объяснит общественности значимость и детали своего проекта. Ранее Зеленский рассказал, зачем ему нужен «план победы». По его словам, проект позволит усилить военную мощь Украины. Лидер собирался презентовать личный проект партнерам страны на встрече в формате «Рамштайн», но она оказалась под угрозой. Подробнее о том, какие ожидания Киев возлагал на мероприятие и почему его пришлось перенести — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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