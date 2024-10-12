В офисе Зеленского рассказали, кому раскроют детали «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни ознакомит украинский народ со своим «планом победы» и расскажет, почему он важен. Об этом сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
«О более широкой презентации [плана победы] для Украины — я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно, важно понимать, на каком этапе конфликта что планируется делать», — рассказал Подоляк. Он подчеркнул, что президент Украины наверняка объяснит общественности значимость и детали своего проекта.
Ранее Зеленский рассказал, зачем ему нужен «план победы». По его словам, проект позволит усилить военную мощь Украины. Лидер собирался презентовать личный проект партнерам страны на встрече в формате «Рамштайн», но она оказалась под угрозой. Подробнее о том, какие ожидания Киев возлагал на мероприятие и почему его пришлось перенести — в материале URA.RU.
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