Скандально-известному адвокату Фейгину* платила Украина

РИАН: экс-адвокату Марку Фейгину* платил Киев за распространение фейков об РФ

13 октября 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Марку Фейгину* платили из-за рубежа за распространение фейков о РФ, передают РИАН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший адвокат Марк Фейгин (признан иноагентом в РФ), известный своими скандальными делами, финансировался из-за рубежа. По данным журналистов, он получал средства с территорий Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины. «В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Фейгиным* денежных средств от иностранных источников с апреля 2020 года. Деньги поступали от компаний, расположенных на территориях Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины», — говорится в документе, имеющимся в распоряжении РИА Новости. В июле 2024 года суд заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина к 11 годам колонии общего режима. Он обвиняется в распространение фейков о ВС РФ России, отмечали в Генпрокуратуре. До этого он был объявлен в розыск в 2023 году. Отмечалось, что еще в 2022 году Фейгин в разговоре с иностранными журналистами распространял ложную информацию о якобы причастности ВС РФ к убийству мирных в Буче Киевской области. *Марк Фейгин внесен в базу иноагентов Минюстом РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший адвокат Марк Фейгин (признан иноагентом в РФ), известный своими скандальными делами, финансировался из-за рубежа. По данным журналистов, он получал средства с территорий Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины. «В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Фейгиным* денежных средств от иностранных источников с апреля 2020 года. Деньги поступали от компаний, расположенных на территориях Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины», — говорится в документе, имеющимся в распоряжении РИА Новости. В июле 2024 года суд заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина к 11 годам колонии общего режима. Он обвиняется в распространение фейков о ВС РФ России, отмечали в Генпрокуратуре. До этого он был объявлен в розыск в 2023 году. Отмечалось, что еще в 2022 году Фейгин в разговоре с иностранными журналистами распространял ложную информацию о якобы причастности ВС РФ к убийству мирных в Буче Киевской области. *Марк Фейгин внесен в базу иноагентов Минюстом РФ