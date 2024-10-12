12 октября 2024

В «Динамо» ответили на жалобы шефа Ивлева из-за недопуска на матч

«Динамо»: Ивлев хотел пройти за два часа до начала игры, поэтому его не пустили
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Константин Ивлев жаловался, что его не пустили на матч Фото:

Шеф-повара Константина Ивлева не пустили на матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым», так как он приехал более чем за два часа до игры. По регламенту запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча, сообщили в пресс-службе «Динамо».

«Константин Ивлев приехал более чем за два часа до игры, а запуск зрителей начинается за полтора часа до матча. Охране все равно, кто он — у них есть предписание. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили, так как наш сотрудник отправился на парковку, чтобы встретить и проводить дорогого гостя», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ивлев, который является болельщиком «Динамо», в своем telegram-канале заявил, что служба безопасности не пустила его на игру. Перед матчем была анонсирована его автограф-сессия.

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Шеф-повара Константина Ивлева не пустили на матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым», так как он приехал более чем за два часа до игры. По регламенту запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча, сообщили в пресс-службе «Динамо». «Константин Ивлев приехал более чем за два часа до игры, а запуск зрителей начинается за полтора часа до матча. Охране все равно, кто он — у них есть предписание. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили, так как наш сотрудник отправился на парковку, чтобы встретить и проводить дорогого гостя», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Ивлев, который является болельщиком «Динамо», в своем telegram-канале заявил, что служба безопасности не пустила его на игру. Перед матчем была анонсирована его автограф-сессия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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