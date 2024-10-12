В «Динамо» ответили на жалобы шефа Ивлева из-за недопуска на матч

«Динамо»: Ивлев хотел пройти за два часа до начала игры, поэтому его не пустили

13 октября 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Константин Ивлев жаловался, что его не пустили на матч Фото: Анна Майорова © URA.RU Шеф-повара Константина Ивлева не пустили на матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым», так как он приехал более чем за два часа до игры. По регламенту запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча, сообщили в пресс-службе «Динамо». «Константин Ивлев приехал более чем за два часа до игры, а запуск зрителей начинается за полтора часа до матча. Охране все равно, кто он — у них есть предписание. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили, так как наш сотрудник отправился на парковку, чтобы встретить и проводить дорогого гостя», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Ивлев, который является болельщиком «Динамо», в своем telegram-канале заявил, что служба безопасности не пустила его на игру. Перед матчем была анонсирована его автограф-сессия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шеф-повара Константина Ивлева не пустили на матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым», так как он приехал более чем за два часа до игры. По регламенту запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча, сообщили в пресс-службе «Динамо». «Константин Ивлев приехал более чем за два часа до игры, а запуск зрителей начинается за полтора часа до матча. Охране все равно, кто он — у них есть предписание. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили, так как наш сотрудник отправился на парковку, чтобы встретить и проводить дорогого гостя», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Ивлев, который является болельщиком «Динамо», в своем telegram-канале заявил, что служба безопасности не пустила его на игру. Перед матчем была анонсирована его автограф-сессия.