В «Динамо» ответили на жалобы шефа Ивлева из-за недопуска на матч

Шеф-повара Константина Ивлева не пустили на матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым», так как он приехал более чем за два часа до игры. По регламенту запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча, сообщили в пресс-службе «Динамо».
«Константин Ивлев приехал более чем за два часа до игры, а запуск зрителей начинается за полтора часа до матча. Охране все равно, кто он — у них есть предписание. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили, так как наш сотрудник отправился на парковку, чтобы встретить и проводить дорогого гостя», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Ивлев, который является болельщиком «Динамо», в своем telegram-канале заявил, что служба безопасности не пустила его на игру. Перед матчем была анонсирована его автограф-сессия.
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