Юрист Виноградов: чтобы получать алименты, не нужно разводиться

Алименты на несовершеннолетнего ребенка супруг может получить даже находясь в законном браке, а не только после развода. Об этом рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Супруги могут самостоятельно договориться о необходимых денежных выплатах на содержание ребенка <...>. Когда договориться не получается, любой из родителей имеет право оформить алименты через суд», — объяснил Виноградов в интервью для «Газеты.Ru». Это подтверждается статьей 80 Семейного кодекса РФ, устанавливающей обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей независимо от наличия брака.
Даже если супруги фактически не живут вместе, но официально не разведены, они все равно имеют право требовать алименты через суд, предоставив соответствующие доказательства и документы. Сумма алиментов зависит от доходов плательщика и может быть установлена как процент от его доходов, так и в твердой денежной сумме.
Кроме того, супруг имеет право взыскать алименты как на ребенка, так и на себя в определенных случаях, например, если он нуждается в помощи или находится в отпуске по уходу за ребенком. Суд также может пересмотреть размер алиментов в меньшую сторону, если плательщик докажет изменение своего материального положения.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий суд применить меры для примирения супругов при несогласии одного из них на развод. Такой мерой, в частности, может назначаться совместный поход членов семьи к психологу. В документе также отмечается, что законопроект будет служить для помощи супругам в сохранении семьи.
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