Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области. Об этом сообщает глава района Марина Дегтярева. По ее словам, район подвергся грабежу, и вся техника была переправлена на Украину.
«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были ВСУ, там вся техника вывезена», — сказала Марина Дегтярева в разговоре с ТАСС. Она также заявила о случаях расстрела гражданских в российском приграничном регионе со стороны украинских сил.
Украина продолжает свое вторжение в Курской области с 6 августа. В настоящий момент солдаты РФ проводят контрнаступление, оттесняя украинские силы. Бойцам удалось освободить 19 населенных пунктов, отмечали в «Ахмате».
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