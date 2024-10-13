Дегтярева: из разграбленной Курской области ВСУ забрали сельхозтехнику

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ВСУ увезли сельхозтехнику с Курской области, заявила Марина Дегтярева Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области. Об этом сообщает глава района Марина Дегтярева. По ее словам, район подвергся грабежу, и вся техника была переправлена на Украину.

«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были ВСУ, там вся техника вывезена», — сказала Марина Дегтярева в разговоре с ТАСС. Она также заявила о случаях расстрела гражданских в российском приграничном регионе со стороны украинских сил.

Украина продолжает свое вторжение в Курской области с 6 августа. В настоящий момент солдаты РФ проводят контрнаступление, оттесняя украинские силы. Бойцам удалось освободить 19 населенных пунктов, отмечали в «Ахмате».

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Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области. Об этом сообщает глава района Марина Дегтярева. По ее словам, район подвергся грабежу, и вся техника была переправлена на Украину. «Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были ВСУ, там вся техника вывезена», — сказала Марина Дегтярева в разговоре с ТАСС. Она также заявила о случаях расстрела гражданских в российском приграничном регионе со стороны украинских сил. Украина продолжает свое вторжение в Курской области с 6 августа. В настоящий момент солдаты РФ проводят контрнаступление, оттесняя украинские силы. Бойцам удалось освободить 19 населенных пунктов, отмечали в «Ахмате».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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