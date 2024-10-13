Происшествия Дегтярева: из разграбленной Курской области ВСУ забрали сельхозтехнику 13 октября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + ВСУ увезли сельхозтехнику с Курской области, заявила Марина Дегтярева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области. Об этом сообщает глава района Марина Дегтярева. По ее словам, район подвергся грабежу, и вся техника была переправлена на Украину. «Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были ВСУ, там вся техника вывезена», — сказала Марина Дегтярева в разговоре с ТАСС. Она также заявила о случаях расстрела гражданских в российском приграничном регионе со стороны украинских сил. Украина продолжает свое вторжение в Курской области с 6 августа. В настоящий момент солдаты РФ проводят контрнаступление, оттесняя украинские силы. Бойцам удалось освободить 19 населенных пунктов, отмечали в «Ахмате». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области. Об этом сообщает глава района Марина Дегтярева. По ее словам, район подвергся грабежу, и вся техника была переправлена на Украину. «Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были ВСУ, там вся техника вывезена», — сказала Марина Дегтярева в разговоре с ТАСС. Она также заявила о случаях расстрела гражданских в российском приграничном регионе со стороны украинских сил. Украина продолжает свое вторжение в Курской области с 6 августа. В настоящий момент солдаты РФ проводят контрнаступление, оттесняя украинские силы. Бойцам удалось освободить 19 населенных пунктов, отмечали в «Ахмате». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям