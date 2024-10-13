В Якутии рухнул самолет Ан-3, есть погибшие: что известно о ЧП

В Якутии потерпел крушение самолет Ан-3, есть погибший

13 октября 2024 в 08:05 Размер текста - 17 +

В Якутии потерпел крушение самолет Ан-3 (архивное фото, на нем расположен Ан-2) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Якутии потерпел крушение грузопассажирский самолет Ан-3. В результате жесткой посадки погиб один человек. По предварительной версии, причиной падения послужила потеря тяги двигателя, что привело к дальнейшему его отказу. URA.RU сообщает все, что известно о происшествии к настоящему моменту. Погиб пассажир Известно, что на борту судна находилось пять человек — трое членов экипажа и два пассажира. МЧС по региону сообщает об одном погибшем. По предварительным данным, перелет совершали подрядчики одной из золотодобывающих компаний. Судно летело по маршруту Олекминск-Железногорск-Илимский. Самолет Ан-3 принадлежит авиакомпании «Борус». В настоящий момент в состоянии готовности находятся пятеро спасателей от МЧС по региону. Также задействован вертолет Ми-8. Упал в полутора километрах от города По предварительным данным, причиной крушения послужила потеря тяги двигателя, что привело к дальнейшему его отказу. Именно тогда пилот принял решение совершить незапланированную посадку. Самолет не долетел до аэропорта, приземлившись в полутора километрах от города Олекминска, откуда и совершал перелет, предает Baza. На месте продолжают работать экстренные службы. Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение эксплуатации). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Якутии потерпел крушение грузопассажирский самолет Ан-3. В результате жесткой посадки погиб один человек. По предварительной версии, причиной падения послужила потеря тяги двигателя, что привело к дальнейшему его отказу. URA.RU сообщает все, что известно о происшествии к настоящему моменту. Известно, что на борту судна находилось пять человек — трое членов экипажа и два пассажира. МЧС по региону сообщает об одном погибшем. По предварительным данным, перелет совершали подрядчики одной из золотодобывающих компаний. Судно летело по маршруту Олекминск-Железногорск-Илимский. Самолет Ан-3 принадлежит авиакомпании «Борус». В настоящий момент в состоянии готовности находятся пятеро спасателей от МЧС по региону. Также задействован вертолет Ми-8. По предварительным данным, причиной крушения послужила потеря тяги двигателя, что привело к дальнейшему его отказу. Именно тогда пилот принял решение совершить незапланированную посадку. Самолет не долетел до аэропорта, приземлившись в полутора километрах от города Олекминска, откуда и совершал перелет, предает Baza. На месте продолжают работать экстренные службы. Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение эксплуатации).