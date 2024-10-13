Венгрия обвинила Зеленского в грубом нарушении законов США

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы США
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Владимира Зеленского обвинили во вмешательстве в выборы США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

В Венгрии считают, что недавний визит украинского лидера Владимира Зеленского на территорию американского завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне является явным вмешательством в выборы США, что является грубым нарушением американского законодательства. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Визит [Зеленского в США] являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам. Все это является вмешательством в выборы», — рассказал РИА Новости Петер Сийярто.

Он отметил, что хоть Зеленского поддерживают как демократы, так и республиканцы, в сторону последних со стороны украинского правительства наблюдаются нападки. Венгерский министр подытожил, что в любом случае сами американцы должны решать, являются ли действия Зеленского вмешательством в избирательный процесс или нет.

Зеленский 22 сентября посетил оружейный завод в Скрэнтоне, передает 360.Ru. После этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал уволить украинского посла в США за организацию данной поездки. Он также считает, что таким образом Зеленский проявил вмешательство в американские выборы.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны. От демократов основным кандидатом является вице-президент Камала Харрис, а ее оппонентом от республиканцев выступает экс-глава страны Дональд Трамп, передает «Национальная служба новостей».

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В Венгрии считают, что недавний визит украинского лидера Владимира Зеленского на территорию американского завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне является явным вмешательством в выборы США, что является грубым нарушением американского законодательства. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Визит [Зеленского в США] являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам. Все это является вмешательством в выборы», — рассказал РИА Новости Петер Сийярто. Он отметил, что хоть Зеленского поддерживают как демократы, так и республиканцы, в сторону последних со стороны украинского правительства наблюдаются нападки. Венгерский министр подытожил, что в любом случае сами американцы должны решать, являются ли действия Зеленского вмешательством в избирательный процесс или нет. Зеленский 22 сентября посетил оружейный завод в Скрэнтоне, передает 360.Ru. После этого спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал уволить украинского посла в США за организацию данной поездки. Он также считает, что таким образом Зеленский проявил вмешательство в американские выборы. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны. От демократов основным кандидатом является вице-президент Камала Харрис, а ее оппонентом от республиканцев выступает экс-глава страны Дональд Трамп, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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