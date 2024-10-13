Известия: на борту рухнувшего Ан-3 были ученые

Ученые-геофизики прибыли в Якутию на место крушения самолета Ан-3, чтобы сделать аэрофотосъемку. В результате падения погиб один из членов экипажа, который был ученым.
«Ученые–геофизики находились на борту совершившего аварийную посадку самолета Ан–3 в Якутии», — сообщают «Известия». Среди членов экипажа, находившихся на борту самолета, были бортинженер, командир воздушного судна, второй пилот и старший группы, а также геофизик, который, как уточняется, погиб.
Грузопассажирский самолет Ан-3 потерпел крушение в Якутии, в результате чего погиб один человек. Предполагаемой причиной аварии стала потеря тяги двигателя.
Пилот попытался совершить незапланированную посадку, но самолет упал в полутора километрах от города Олекминска. На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС и вертолет Ми-8. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.
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