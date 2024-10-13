Известия: на борту рухнувшего Ан-3 были ученые

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В Якутии потерпел крушение пассажирский самолет Ан-3
В Якутии потерпел крушение пассажирский самолет Ан-3 Фото:

Ученые-геофизики прибыли в Якутию на место крушения самолета Ан-3, чтобы сделать аэрофотосъемку. В результате падения погиб один из членов экипажа, который был ученым.

«Ученые–геофизики находились на борту совершившего аварийную посадку самолета Ан–3 в Якутии», — сообщают «Известия». Среди членов экипажа, находившихся на борту самолета, были бортинженер, командир воздушного судна, второй пилот и старший группы, а также геофизик, который, как уточняется, погиб.

Грузопассажирский самолет Ан-3 потерпел крушение в Якутии, в результате чего погиб один человек. Предполагаемой причиной аварии стала потеря тяги двигателя.

Пилот попытался совершить незапланированную посадку, но самолет упал в полутора километрах от города Олекминска. На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС и вертолет Ми-8. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.

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Ученые-геофизики прибыли в Якутию на место крушения самолета Ан-3, чтобы сделать аэрофотосъемку. В результате падения погиб один из членов экипажа, который был ученым. «Ученые–геофизики находились на борту совершившего аварийную посадку самолета Ан–3 в Якутии», — сообщают «Известия». Среди членов экипажа, находившихся на борту самолета, были бортинженер, командир воздушного судна, второй пилот и старший группы, а также геофизик, который, как уточняется, погиб. Грузопассажирский самолет Ан-3 потерпел крушение в Якутии, в результате чего погиб один человек. Предполагаемой причиной аварии стала потеря тяги двигателя. Пилот попытался совершить незапланированную посадку, но самолет упал в полутора километрах от города Олекминска. На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС и вертолет Ми-8. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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