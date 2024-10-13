В Уфе во время газового хлопка пострадали люди

В Уфе на улице Ладыгина 13/1 вспыхнул пожар на втором этаже, погибло два человека. Предварительная причина — хлопок бытового газа. Сейчас на месте работают спасатели, эвакуируют жильцов дома и тушат пожар.
«Два человека, предварительно, пострадали в Уфе при хлопке газо-воздушной смеси», — передает телеканал РЕН ТВ. Там также отметили, что пожарным службам удалось локализовать пожар на площади 40 квадратных метром. По словам очевидцев, повредился фасад здания, в том числе снесло балкон второго этажа и выбило оконные рамы во всем подъезде и на этажах выше.
МЧС Башкортостана подтвердило информацию о хлопке газа. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Ведутся работы по ликвидации происшествия.
UPD (8:33 мск): Как сообщает telegram-канал Mash Batash, сотрудникам МЧС удалось эвакуировать всех жителей дома, двое получили ранения в результате пожара. 66-летний мужчина и 31-летняя женщина с ожогами и осколочными ранениями были госпитализированы.
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