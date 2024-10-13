Суд смягчил приговор следователю, который посадил в тюрьму невиновных в 2017 году

Мосгорсуд уменьшил тюремный срок бывшему майору юстиции Левону Агаджаняну, обвиняемому в фабрикации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити». Ему снизили срок до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Ранее Замоскворецкий суд назначил ему 11 лет колонии.
«Агаджаняну назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственной службе и органах местного самоуправления на три года, а также с лишением специального звания», — сообщается в судебном решении. Его передает ТАСС.
Помимо этого, Мосгорсуд отменил решение о взыскании с Агаджаняна семи миллионов рублей в пользу пострадавших. Бывший следователь ранее был признан виновным по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств.
В ноябре 2017 года в башне «Око» произошла перестрелка, в которой были задействованы охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. В результате конфликта были ранены семь человек, включая двух сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии. В итоге за преступление были осуждены Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, получившие 16 и 15 лет колонии соответственно. Решение об их виновности было подтверждено Московским городским судом.
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Мосгорсуд уменьшил тюремный срок бывшему майору юстиции Левону Агаджаняну, обвиняемому в фабрикации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити». Ему снизили срок до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Ранее Замоскворецкий суд назначил ему 11 лет колонии. «Агаджаняну назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственной службе и органах местного самоуправления на три года, а также с лишением специального звания», — сообщается в судебном решении. Его передает ТАСС. Помимо этого, Мосгорсуд отменил решение о взыскании с Агаджаняна семи миллионов рублей в пользу пострадавших. Бывший следователь ранее был признан виновным по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств. В ноябре 2017 года в башне «Око» произошла перестрелка, в которой были задействованы охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. В результате конфликта были ранены семь человек, включая двух сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии. В итоге за преступление были осуждены Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, получившие 16 и 15 лет колонии соответственно. Решение об их виновности было подтверждено Московским городским судом.