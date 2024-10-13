В Приморье сгорел приют, на который несколько раз нападал медведь

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В результате пожара погибли три собаки
В результате пожара погибли три собаки Фото:

В Лучегорске Приморского края вчера, 12 октября, сгорел приют для животных, на который нападал медведь. Об этом рассказала директор учреждения Ольга.

«В приюте, существовавшем на пожертвования, сгорело почти все имущество — холодильники и подаренные корма, которые неравнодушные люди подарили приюту после нападения медведя, при котором погибли 30 собак», — рассказала Ольга «Известиям». Она добавила, что в результате пожара погибли три собаки. Уцелели животные, которые были на улице в вольерах. 

Ольга также предположила, что пожар произошел из-за поджога. По ее словам, пока неизвестно, сколько средств и времени уйдет на восстановление приюта.

Ранее глава Пожарского муниципального округа Владимир Козак сообщил, что 24 сентября на приморский приют напал медведь, в результате чего погибли 30 собак, передает 360.ru. Козак отметил, что на месте происшествия работает полиция, а также идут поиски животного с помощью охотников. Накануне нападавший медведь убил отца и сына в Лучегорске.

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В Лучегорске Приморского края вчера, 12 октября, сгорел приют для животных, на который нападал медведь. Об этом рассказала директор учреждения Ольга. «В приюте, существовавшем на пожертвования, сгорело почти все имущество — холодильники и подаренные корма, которые неравнодушные люди подарили приюту после нападения медведя, при котором погибли 30 собак», — рассказала Ольга «Известиям». Она добавила, что в результате пожара погибли три собаки. Уцелели животные, которые были на улице в вольерах.  Ольга также предположила, что пожар произошел из-за поджога. По ее словам, пока неизвестно, сколько средств и времени уйдет на восстановление приюта. Ранее глава Пожарского муниципального округа Владимир Козак сообщил, что 24 сентября на приморский приют напал медведь, в результате чего погибли 30 собак, передает 360.ru. Козак отметил, что на месте происшествия работает полиция, а также идут поиски животного с помощью охотников. Накануне нападавший медведь убил отца и сына в Лучегорске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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