В Приморье сгорел приют, на который несколько раз нападал медведь

В Лучегорске Приморского края вчера, 12 октября, сгорел приют для животных, на который нападал медведь. Об этом рассказала директор учреждения Ольга.
«В приюте, существовавшем на пожертвования, сгорело почти все имущество — холодильники и подаренные корма, которые неравнодушные люди подарили приюту после нападения медведя, при котором погибли 30 собак», — рассказала Ольга «Известиям». Она добавила, что в результате пожара погибли три собаки. Уцелели животные, которые были на улице в вольерах.
Ольга также предположила, что пожар произошел из-за поджога. По ее словам, пока неизвестно, сколько средств и времени уйдет на восстановление приюта.
Ранее глава Пожарского муниципального округа Владимир Козак сообщил, что 24 сентября на приморский приют напал медведь, в результате чего погибли 30 собак, передает 360.ru. Козак отметил, что на месте происшествия работает полиция, а также идут поиски животного с помощью охотников. Накануне нападавший медведь убил отца и сына в Лучегорске.
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