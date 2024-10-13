Mash: звезда «Кармелиты» Жемчужная перенесла инсульт

80-летняя актриса Екатерина Жемчужная перенесла инсультФото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress
Восьмидесятилетняя актриса Екатерина Жемчужная, известная по роли в сериале Кармелита, перенесла инсульт. Об этом сообщает Mash.
«80-летняя народная артистка в тяжелом состоянии попала в реанимацию в середине лета. <…> Врачи поставили ей острый ишемический инсульт и выяснили, что она уже перенесла инфаркт», — передают авторы telegram-канала. В настоящий момент Жемчужная выписана из медучреждения и проходит реабилитацию. Перед госпитализацией актриса несколько дней страдала от головокружений.
Актриса известна ролями в таких картинах как Карнавал (1981 года), Цыганское счастье (того же года), Кармелита. Цыганская страсть (2009 года) и другими. Сообщалось, что в 2021 году у Жемчужной скончался супруг от онкологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Восьмидесятилетняя актриса Екатерина Жемчужная, известная по роли в сериале Кармелита, перенесла инсульт. Об этом сообщает Mash. «80-летняя народная артистка в тяжелом состоянии попала в реанимацию в середине лета. <…> Врачи поставили ей острый ишемический инсульт и выяснили, что она уже перенесла инфаркт», — передают авторы telegram-канала. В настоящий момент Жемчужная выписана из медучреждения и проходит реабилитацию. Перед госпитализацией актриса несколько дней страдала от головокружений. Актриса известна ролями в таких картинах как Карнавал (1981 года), Цыганское счастье (того же года), Кармелита. Цыганская страсть (2009 года) и другими. Сообщалось, что в 2021 году у Жемчужной скончался супруг от онкологии.