Mash: звезда «Кармелиты» Жемчужная перенесла инсульт

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80-летняя актриса Екатерина Жемчужная перенесла инсульт Фото:

Восьмидесятилетняя актриса Екатерина Жемчужная, известная по роли в сериале Кармелита, перенесла инсульт. Об этом сообщает Mash.

«80-летняя народная артистка в тяжелом состоянии попала в реанимацию в середине лета. <…> Врачи поставили ей острый ишемический инсульт и выяснили, что она уже перенесла инфаркт», — передают авторы telegram-канала. В настоящий момент Жемчужная выписана из медучреждения и проходит реабилитацию. Перед госпитализацией актриса несколько дней страдала от головокружений.

Актриса известна ролями в таких картинах как Карнавал (1981 года), Цыганское счастье (того же года), Кармелита. Цыганская страсть (2009 года) и другими. Сообщалось, что в 2021 году у Жемчужной скончался супруг от онкологии.

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Восьмидесятилетняя актриса Екатерина Жемчужная, известная по роли в сериале Кармелита, перенесла инсульт. Об этом сообщает Mash. «80-летняя народная артистка в тяжелом состоянии попала в реанимацию в середине лета. <…> Врачи поставили ей острый ишемический инсульт и выяснили, что она уже перенесла инфаркт», — передают авторы telegram-канала. В настоящий момент Жемчужная выписана из медучреждения и проходит реабилитацию. Перед госпитализацией актриса несколько дней страдала от головокружений. Актриса известна ролями в таких картинах как Карнавал (1981 года), Цыганское счастье (того же года), Кармелита. Цыганская страсть (2009 года) и другими. Сообщалось, что в 2021 году у Жемчужной скончался супруг от онкологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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