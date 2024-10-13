Общество Mash: звезда «Кармелиты» Жемчужная перенесла инсульт 13 октября 2024 в 12:49 Размер текста - 17 + 80-летняя актриса Екатерина Жемчужная перенесла инсульт Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress Восьмидесятилетняя актриса Екатерина Жемчужная, известная по роли в сериале Кармелита, перенесла инсульт. Об этом сообщает Mash. «80-летняя народная артистка в тяжелом состоянии попала в реанимацию в середине лета. <…> Врачи поставили ей острый ишемический инсульт и выяснили, что она уже перенесла инфаркт», — передают авторы telegram-канала. В настоящий момент Жемчужная выписана из медучреждения и проходит реабилитацию. Перед госпитализацией актриса несколько дней страдала от головокружений. Актриса известна ролями в таких картинах как Карнавал (1981 года), Цыганское счастье (того же года), Кармелита. Цыганская страсть (2009 года) и другими. Сообщалось, что в 2021 году у Жемчужной скончался супруг от онкологии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Восьмидесятилетняя актриса Екатерина Жемчужная, известная по роли в сериале Кармелита, перенесла инсульт. Об этом сообщает Mash. «80-летняя народная артистка в тяжелом состоянии попала в реанимацию в середине лета. <…> Врачи поставили ей острый ишемический инсульт и выяснили, что она уже перенесла инфаркт», — передают авторы telegram-канала. В настоящий момент Жемчужная выписана из медучреждения и проходит реабилитацию. Перед госпитализацией актриса несколько дней страдала от головокружений. Актриса известна ролями в таких картинах как Карнавал (1981 года), Цыганское счастье (того же года), Кармелита. Цыганская страсть (2009 года) и другими. Сообщалось, что в 2021 году у Жемчужной скончался супруг от онкологии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям