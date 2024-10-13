Эрдоган подарил Путину особенный подарок на день рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил президенту РФ Владимиру Путину вазу на день рождения. Передать подарок он попросил до начала телефонного разговора с российским лидером. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Это красивая ваза... президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом»,— отметил Ушаков в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео с разговором опубликовано в telegram-канале последнего. Ушаков также подметил, что цена подарка турецкого лидера составила свыше трех тысяч рублей, что превысило допустимый лимит расходов на подарки госслужащим.
Владимиру Путину 7 октября исполнилось 72 года. Он получил подарки от многих лидеров разных стран. Например, лидер КНР Си Цзиньпин отправил Путину теплое послание на день рождения, передает RT. Российский лидер отметил, что с Китаем поддерживаются «плотные» отношения.
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