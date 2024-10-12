12 октября 2024

РБК: крупнейший производитель водки лишился завода из-за гибели рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лицензию водочному заводу приостановили 10 октября
Лицензию водочному заводу приостановили 10 октября Фото:

В Нижегородской области закрыли завод по производству алкоголя, который принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group, известному по брендам водок Beluga и «Архангельская». Произошло это из-за загрязнения местной реки Чугунка и гибели в ней рыбы.

«Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила действие лицензии АО „Спиртзавод Чугуновский“. Информация содержится в реестре службы. Решение было принято 10 октября. Завод принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group», — передает издание РБК.

По информации издания, действие лицензии приостановили из-за того, что завод не правильно утилизировал отходы, которые попадали в реку Чугунка и отравляли ее. Из-за этого в воде гибла рыба. Решение отобрать лицензию у «Спиртзавода Чугуновский» было принято 10 октября.

Ранее URA.RU писало об обелении рынка алкогольной продукции в России. Эксперты по регулированию алкогольной отрасли на Урале пришли к выводу, что этому способствует увеличение времени продажи алкоголя в магазинах.

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В Нижегородской области закрыли завод по производству алкоголя, который принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group, известному по брендам водок Beluga и «Архангельская». Произошло это из-за загрязнения местной реки Чугунка и гибели в ней рыбы. «Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила действие лицензии АО „Спиртзавод Чугуновский“. Информация содержится в реестре службы. Решение было принято 10 октября. Завод принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group», — передает издание РБК. По информации издания, действие лицензии приостановили из-за того, что завод не правильно утилизировал отходы, которые попадали в реку Чугунка и отравляли ее. Из-за этого в воде гибла рыба. Решение отобрать лицензию у «Спиртзавода Чугуновский» было принято 10 октября. Ранее URA.RU писало об обелении рынка алкогольной продукции в России. Эксперты по регулированию алкогольной отрасли на Урале пришли к выводу, что этому способствует увеличение времени продажи алкоголя в магазинах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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