РБК: крупнейший производитель водки лишился завода из-за гибели рыбы

В Нижегородской области закрыли завод по производству алкоголя, который принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group, известному по брендам водок Beluga и «Архангельская». Произошло это из-за загрязнения местной реки Чугунка и гибели в ней рыбы.
«Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приостановила действие лицензии АО „Спиртзавод Чугуновский“. Информация содержится в реестре службы. Решение было принято 10 октября. Завод принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group», — передает издание РБК.
По информации издания, действие лицензии приостановили из-за того, что завод не правильно утилизировал отходы, которые попадали в реку Чугунка и отравляли ее. Из-за этого в воде гибла рыба. Решение отобрать лицензию у «Спиртзавода Чугуновский» было принято 10 октября.
Ранее URA.RU писало об обелении рынка алкогольной продукции в России. Эксперты по регулированию алкогольной отрасли на Урале пришли к выводу, что этому способствует увеличение времени продажи алкоголя в магазинах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.