Пленный боец ВСУ попросил Алаудинова принять его в «Ахмат»: карта СВО на 15 октября

Солдат ВСУ попросил Алаудинова помочь с гражданством РФ и принять его в «Ахмат»

15 октября 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ после добровольной сдачи в плен попросился служить в «Ахмат» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Плененный российскими военными солдатами украинский боец попросился служить в спецназе «Ахмат». Он добровольно сдался российским войскам и попросил у командира подразделения Апти Алаудинова помощь в получении гражданства РФ, которое позволит военному служить в российской армии. В то же время в районе Кучеровки украинские военные пополняют личный состав необученными бойцами. Многие из прибывших никогда не служили. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU. Украинский солдат просится в «Ахмат» Солдат ВСУ добровольно сдался в плен российским военным и обратился с просьбой служить в спецназе «Ахмат». Об этом сообщил командир подразделения Апти Алаудинов. Пленный украинский военный выразил надежду на поддержку со стороны военного в его стремлении получить российское гражданство и встать на службу ВС РФ. Купянское направление В районе Кучеровки украинская армия привлекает к вооруженным формированиям личный состав, который не имеет необходимой подготовки и опыта службы в вооруженных силах. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что многие из прибывших никогда не служили в ВС, и упомянул о недостатке продовольствия и личных вещей у новобранцев. Донецкое направление Атака ВСУ по ДНР Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республике (ДНР) 18 боеприпасов. По словам военного следственного управления СК РФ по региону, было зарегистрировано четыре обстрела на донецком направлении и пять обстрелов на горловском. В результате ударов ранения получили двое детей, также повреждены три объекта гражданской инфраструктуры. «Акация» и «Тюльпан» ударили по ВСУ около Угледара Также в Минобороны сообщили, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» и минометов «Тюльпан» группировки «Восток» нанесли удары по подразделениям ВСУ. Они на тот момент отступали из Угледара. Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило о том, что расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки войск «Днепр» успешно поразил и уничтожил опорный пункт украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра. После получения данных от разведки расчет миномета занял огневую позицию и рассчитал необходимые параметры для стрельбы. Красноармейское направление Снайперы горного мотострелкового соединения группировки российских войск «Центр» успешно уничтожили разведку ВСУ и предотвратили ротацию пехоты противника на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 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Плененный российскими военными солдатами украинский боец попросился служить в спецназе «Ахмат». Он добровольно сдался российским войскам и попросил у командира подразделения Апти Алаудинова помощь в получении гражданства РФ, которое позволит военному служить в российской армии. В то же время в районе Кучеровки украинские военные пополняют личный состав необученными бойцами. Многие из прибывших никогда не служили. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Солдат ВСУ добровольно сдался в плен российским военным и обратился с просьбой служить в спецназе «Ахмат». Об этом сообщил командир подразделения Апти Алаудинов. Пленный украинский военный выразил надежду на поддержку со стороны военного в его стремлении получить российское гражданство и встать на службу ВС РФ. В районе Кучеровки украинская армия привлекает к вооруженным формированиям личный состав, который не имеет необходимой подготовки и опыта службы в вооруженных силах. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что многие из прибывших никогда не служили в ВС, и упомянул о недостатке продовольствия и личных вещей у новобранцев. Украинские военные за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республике (ДНР) 18 боеприпасов. По словам военного следственного управления СК РФ по региону, было зарегистрировано четыре обстрела на донецком направлении и пять обстрелов на горловском. В результате ударов ранения получили двое детей, также повреждены три объекта гражданской инфраструктуры. Также в Минобороны сообщили, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» и минометов «Тюльпан» группировки «Восток» нанесли удары по подразделениям ВСУ. Они на тот момент отступали из Угледара. Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило о том, что расчет кочующего 120-миллиметрового миномета 2Б11 группировки войск «Днепр» успешно поразил и уничтожил опорный пункт украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра. После получения данных от разведки расчет миномета занял огневую позицию и рассчитал необходимые параметры для стрельбы. Снайперы горного мотострелкового соединения группировки российских войск «Центр» успешно уничтожили разведку ВСУ и предотвратили ротацию пехоты противника на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Действия снайперов обеспечили поддержку наступательных операций штурмовых подразделений. Бойцы Воздушно-десантных войск провели успешную операцию на ореховском участке фронта. По словам российского оборонного ведомства, в ходе артиллерийской и воздушной разведки с помощью 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» была выявлена и поражена артиллерийская установка ВСУ, которая вела огонь по позициям ВДВ. Сенатор от Херсонской области Константин Басюк сообщил о том, что ВС РФ успешно вытеснили украинские войска со всех островов в русле Днепра. По его словам, противник пытался закрепиться на островах в течение весны и лета. На данный момент на херсонском участке фронта ситуация остается стабильной и находится под контролем российских военных. Кроме того, Константин Басюк отметил, что ВС России не допустили высадки украинского десанта на Кинбурнской косе, которая расположена между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря. Сенатор считает, что попытки ВСУ носили скорее символический характер и были направлены на проведение пиар-акций, таких как поднятие флага или захват территории. Расчет РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожил опорный пункт и технику ВСУ на кураховском участке фронта. Цель была выявлена с помощью беспилотника. В результате этого был уничтожен опорный пункт и боевая техника ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и техники ВС Украины в приграничном районе Курской области. Атака была осуществлена с использованием авиационных ракет, при этом цели были предварительно разведаны. В результате этого личный состав и бронированная военная техника противника были уничтожены. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о минировании села Красный Октябрь, в результате которого произошел подрыв автомобиля. ВСУ использовали БПЛА для разбрасывания запрещенных мин типа «Лепесток». По данными Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. После произошедшего оперативные службы приняли необходимые меры безопасности, включая перекрытие участка дороги от окраины Красного Октября до села Чайки. За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили три БПЛА самолетного типа украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей. В Николаевке зафиксировано семь ударов. Целями атак стали военно-промышленные объекты: завод БТР или судостроительный завод, а также район нефтебазы. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Согласно информации от местных жителей, тревога в регионе была объявлена только после того, как произошли первые взрывы. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России ударили по резервам и местам скопления украинских военных в 20 населенных пунктах Сумской области, сообщили в Минобороны. Поражены ели в населенных пунктах: Беловоды, Бондаревщина, Белая Береза, Белокопытово, Журавка, Катериновка, Кислая Дубина, Локня, Мирополье, Мирлоги, Николаевка, Павловка, Петровское, Ободы, Павловка, Речки, Суходол, Сумы, Хотень и Юнаковка.