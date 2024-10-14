ВСУ сбросили запрещенные мины «Лепесток» на Белгородскую область: в чем их опасность

Гладков: ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток» в Белгородской области

15 октября 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Мины сбросили с помощью беспилотников на Белгородский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины сбросили с помощью беспилотников запрещенные мины «Лепесток» не территорию Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, на одной из таких мин уже подорвался автомобиль. Что из себя представляют и чем опасны эти мины — в материале URA.RU. Мины «Лепестки» нашли в Белгородском районе В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины «лепесток», заявил Гладков в telegram-канале. По его словам, в районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. О пострадавших не сообщается. На данный момент оперативными службами перекрыт участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки. В 2023 году большое количество лепестковых мин были обнаружены после обстрелов на территории Шебекинского городского округа в районе Середы в Белгородской области. Тогда Гладков рассказал о ребенке, который подорвался на мине и потерял кисть руки. О причинах запрета использования противопехотных мин «Лепесток» Противопехотные мины, в том числе «Лепесток», запрещены к использованию в вооруженных конфликтах из-за высокой опасности для гражданского населения, заявлял военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой». «Противопехотные мины убивают и калечат сотни людей, главным образом невинных и беззащитных гражданских лиц, и в первую очередь детей», — указывается в конвенции ООН о запрете этого вида оружия, к которой присоединились 163 государства, включая Украину, напомнил эксперт. Конвенция ООН о запрете противопехотных мин была принята в 1999 году. Большинство стран мира подписали этот документ. «Лепесток»: характеристики мины Мина содержит 40 граммов взрывчатого вещества, что достаточно для того, чтобы нанести серьезные травмы человеку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Лепесток» — это противопехотная мина нажимного действия, которая трудно заметна на местности из-за своих небольших размеров и цвета. Свое название мина получила за характерную форму корпуса, напоминающего лепесток. Эта мина содержит 40 граммов взрывчатого вещества, что достаточно для того, чтобы нанести серьезные травмы человеку. «Лепесток» оснащен механизмом для разлета поражающих элементов на большое расстояние от места взрыва. Важно отметить, что такие мины не устанавливаются вручную, а используются в кассетных боеприпасах авиационного типа и не имеют механизма самоликвидации, что делает их опасными даже спустя годы после установки, сообщает «РЕН-ТВ». Проблема «Лепестков» и подобных им мин заключается в их способности оставаться активными на протяжении длительного времени, создавая постоянную угрозу для гражданских лиц, особенно в регионах с военными конфликтами. Мины «Лепесток» находили в Донецке в 2022 году В конце июля 2022 года ВСУ скинули противопехотные мины «Лепесток» в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о хаотичном распределении мин по улицам города, что значительно затрудняет их обнаружение ночью и увеличивает риск для мирного населения. «Лепестки» были обнаружены в густонаселенных районах Донецка, включая парки и жилые улицы. По словам Кулемзина, украинские войска используют для минирования городов кассетные реактивные снаряды РСЗО «Ураган», которые разбрасывают мины по большой территории. Это привело к жертвам среди гражданского населения. Более 120 человек, включая 10 детей, получили травмы, подорвавшись на противопехотных минах «Лепесток» в ДНР, сообщали власти ДНР. Последний случай подрыва мирного жителя на мине в Донецке, о котором стало известно, произошел в июле 2023 года, тогда мужчина 1977 года был доставлен с различными травмами в республиканский травматологический центр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины сбросили с помощью беспилотников запрещенные мины «Лепесток» не территорию Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, на одной из таких мин уже подорвался автомобиль. Что из себя представляют и чем опасны эти мины — в материале URA.RU. В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины «лепесток», заявил Гладков в telegram-канале. По его словам, в районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. О пострадавших не сообщается. На данный момент оперативными службами перекрыт участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки. В 2023 году большое количество лепестковых мин были обнаружены после обстрелов на территории Шебекинского городского округа в районе Середы в Белгородской области. Тогда Гладков рассказал о ребенке, который подорвался на мине и потерял кисть руки. Противопехотные мины, в том числе «Лепесток», запрещены к использованию в вооруженных конфликтах из-за высокой опасности для гражданского населения, заявлял военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой». «Противопехотные мины убивают и калечат сотни людей, главным образом невинных и беззащитных гражданских лиц, и в первую очередь детей», — указывается в конвенции ООН о запрете этого вида оружия, к которой присоединились 163 государства, включая Украину, напомнил эксперт. Конвенция ООН о запрете противопехотных мин была принята в 1999 году. Большинство стран мира подписали этот документ. «Лепесток» — это противопехотная мина нажимного действия, которая трудно заметна на местности из-за своих небольших размеров и цвета. Свое название мина получила за характерную форму корпуса, напоминающего лепесток. Эта мина содержит 40 граммов взрывчатого вещества, что достаточно для того, чтобы нанести серьезные травмы человеку. «Лепесток» оснащен механизмом для разлета поражающих элементов на большое расстояние от места взрыва. Важно отметить, что такие мины не устанавливаются вручную, а используются в кассетных боеприпасах авиационного типа и не имеют механизма самоликвидации, что делает их опасными даже спустя годы после установки, сообщает «РЕН-ТВ». Проблема «Лепестков» и подобных им мин заключается в их способности оставаться активными на протяжении длительного времени, создавая постоянную угрозу для гражданских лиц, особенно в регионах с военными конфликтами. В конце июля 2022 года ВСУ скинули противопехотные мины «Лепесток» в Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о хаотичном распределении мин по улицам города, что значительно затрудняет их обнаружение ночью и увеличивает риск для мирного населения. «Лепестки» были обнаружены в густонаселенных районах Донецка, включая парки и жилые улицы. По словам Кулемзина, украинские войска используют для минирования городов кассетные реактивные снаряды РСЗО «Ураган», которые разбрасывают мины по большой территории. Это привело к жертвам среди гражданского населения. Более 120 человек, включая 10 детей, получили травмы, подорвавшись на противопехотных минах «Лепесток» в ДНР, сообщали власти ДНР. Последний случай подрыва мирного жителя на мине в Донецке, о котором стало известно, произошел в июле 2023 года, тогда мужчина 1977 года был доставлен с различными травмами в республиканский травматологический центр.