Политика Выборы Текслер назначил своих представителей на выборах мэра Челябинска 15 октября 2024 в 10:54 Размер текста - 17 + Алексей Текслер назначил четверых членов конкурсной комиссии на должность мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Губернатор Алексей Текслер назначил членов комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Челябинска. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур, на должность главы города Челябинска заместителя губернатора Романа Воллерта, председателя законодательного собрания Олега Гербера, первого заместителя губернатора Станислава Мошарова, начальника управления государственной службы правительства Челябинской области Татьяну Язовских. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. От гордумы Челябинска в комиссию войдут председатель городской думы Сергей Буяков и вице-спикер Кирилл Матвеев. Также членами комиссии стали начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения думы Ольга Ган и глава отдела правового сопровождения правового управления думы Наталья Легонькова. Документы на конкурс подали девять человек. Это два арбитражных управляющих — Максим Бакулин и Дмитрий Стариков, гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, пенсионер МВД Георгий Невский. Также 11 октября заявления подали руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом» Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, гендиректор ООО «САД» Андрей Неверов и исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев. Также документы на конкурс подал представитель ЛДПР Вячеслав Жеколдин. Прием документов будет вестись до 17 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Алексей Текслер назначил членов комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Челябинска. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур, на должность главы города Челябинска заместителя губернатора Романа Воллерта, председателя законодательного собрания Олега Гербера, первого заместителя губернатора Станислава Мошарова, начальника управления государственной службы правительства Челябинской области Татьяну Язовских. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. От гордумы Челябинска в комиссию войдут председатель городской думы Сергей Буяков и вице-спикер Кирилл Матвеев. Также членами комиссии стали начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения думы Ольга Ган и глава отдела правового сопровождения правового управления думы Наталья Легонькова. Документы на конкурс подали девять человек. Это два арбитражных управляющих — Максим Бакулин и Дмитрий Стариков, гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, пенсионер МВД Георгий Невский. Также 11 октября заявления подали руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом» Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, гендиректор ООО «САД» Андрей Неверов и исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев. Также документы на конкурс подал представитель ЛДПР Вячеслав Жеколдин. Прием документов будет вестись до 17 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям