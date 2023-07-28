На Украине заявили о потере более десяти танков Leopard

28 июля 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Три танка Leopard полностью уничтожены и не подлежат восстановлению, заявил Александр Коваленко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления, начавшегося в июне 2023 года, понесли потери в виде 11 танков Leopard 2. Об этом рассказал украинский военный эксперт Александр Коваленко. «Уничтоженных и поврежденных танков типа Leopard 2 в модификациях 2А4 и 2А6 всего 11», — передает слова Коваленко telegram-канал «Политика страны». Он добавил, что из этого количества три танка были полностью уничтожены и не могут быть использованы в боевых действиях. Остальные восемь танков имеют повреждения, которые, в случае эвакуации и ремонта, возможно восстановить, чтобы они снова выполняли свои функции, заключил Коваленко. В ходе наступления ВСУ потеряли до 20% своего вооружения, включая боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard. Американские и европейские официальные лица сообщили, что украинская армия потеряла 30% поставленных им Германией танков Leopard уже в первую неделю боевых действий. Более того, провал Украины на фронте серьезно нанес ущерб репутации машин Bradley и немецких танков Leopard, передает Pravda.Ru.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления, начавшегося в июне 2023 года, понесли потери в виде 11 танков Leopard 2. Об этом рассказал украинский военный эксперт Александр Коваленко. «Уничтоженных и поврежденных танков типа Leopard 2 в модификациях 2А4 и 2А6 всего 11», — передает слова Коваленко telegram-канал «Политика страны». Он добавил, что из этого количества три танка были полностью уничтожены и не могут быть использованы в боевых действиях. Остальные восемь танков имеют повреждения, которые, в случае эвакуации и ремонта, возможно восстановить, чтобы они снова выполняли свои функции, заключил Коваленко. В ходе наступления ВСУ потеряли до 20% своего вооружения, включая боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard. Американские и европейские официальные лица сообщили, что украинская армия потеряла 30% поставленных им Германией танков Leopard уже в первую неделю боевых действий. Более того, провал Украины на фронте серьезно нанес ущерб репутации машин Bradley и немецких танков Leopard, передает Pravda.Ru.