На Украине заявили о потере более десяти танков Leopard

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Три танка Leopard полностью уничтожены и не подлежат восстановлению, заявил Александр Коваленко Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления, начавшегося в июне 2023 года, понесли потери в виде 11 танков Leopard 2. Об этом рассказал украинский военный эксперт Александр Коваленко.

«Уничтоженных и поврежденных танков типа Leopard 2 в модификациях 2А4 и 2А6 всего 11», — передает слова Коваленко telegram-канал «Политика страны». Он добавил, что из этого количества три танка были полностью уничтожены и не могут быть использованы в боевых действиях. Остальные восемь танков имеют повреждения, которые, в случае эвакуации и ремонта, возможно восстановить, чтобы они снова выполняли свои функции, заключил Коваленко.

В ходе наступления ВСУ потеряли до 20% своего вооружения, включая боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard. Американские и европейские официальные лица сообщили, что украинская армия потеряла 30% поставленных им Германией танков Leopard уже в первую неделю боевых действий. Более того, провал Украины на фронте серьезно нанес ущерб репутации машин Bradley и немецких танков Leopard, передает Pravda.Ru.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления, начавшегося в июне 2023 года, понесли потери в виде 11 танков Leopard 2. Об этом рассказал украинский военный эксперт Александр Коваленко. «Уничтоженных и поврежденных танков типа Leopard 2 в модификациях 2А4 и 2А6 всего 11», — передает слова Коваленко telegram-канал «Политика страны». Он добавил, что из этого количества три танка были полностью уничтожены и не могут быть использованы в боевых действиях. Остальные восемь танков имеют повреждения, которые, в случае эвакуации и ремонта, возможно восстановить, чтобы они снова выполняли свои функции, заключил Коваленко. В ходе наступления ВСУ потеряли до 20% своего вооружения, включая боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard. Американские и европейские официальные лица сообщили, что украинская армия потеряла 30% поставленных им Германией танков Leopard уже в первую неделю боевых действий. Более того, провал Украины на фронте серьезно нанес ущерб репутации машин Bradley и немецких танков Leopard, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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