Привлекаем удачу и защищаемся от зла: что нужно знать про Фомин день

Фомин день, который отмечают 19 октября, — интересный праздник, который объединяет религиозные и народные традиции. Он посвящен святому Фоме, известному как «Фома неверующий», и символизирует сомнение, поиск истины и веру. Историю праздника, его главные обычаи, что можно и нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.
История Дня апостола Фомы
Апостол Фома — одна из главных фигур в христианской традиции. Он известен как Фома Неверующий за то, что не сразу поверил в воскресение Христа, пока сам не увидел и не прикоснулся к его ранам. Этот эпизод описан в Евангелии от Иоанна и стал символом человеческих сомнений и веры.
После воскресения Христа Фома стал ревностным проповедником христианства. По преданию, он проповедовал в Индии, где основал несколько христианских общин. Именно в память о его миссионерской деятельности и чудесах, связанных с его именем, Церковь установила праздник 19 октября.
Традиции праздника
Традиции Дня апостола Фомы связаны как с церковными обрядами, так и с народными обычаями, которые передавались из поколения в поколение. В этот день православные христиане посещают церковь, молятся за своих близких и просят о помощи в решении сложных жизненных вопросов. А еще:
- выпекают хлеб. Люди пекли каравай, который затем отдавали больным, считая, что такой хлеб обладает целебными свойствами.
- посещают храмы и молитвы. В День апостола Фомы следует помолиться о здравии и благополучии семьи, а также об укреплении веры. Многие верующие обращаются к апостолу с просьбами о помощи в личных делах и избавлении от сомнений.
- готовятся к зиме. В этот день подводили итоги сбора урожая и готовили запасы на зиму.
- проводят время с семьей. Как и в другие православные праздники, в этот день принято собираться за общим столом в кругу семьи. Главная цель — благодарность Богу за прожитый год и прошедший урожай.
- освящают дом. В некоторых регионах на День апостола Фомы было принято освящать дома и хозяйственные постройки, чтобы защитить их от зла и бед в преддверии зимы.
- помогают нуждающимся. Традиция оказывать помощь бедным и нуждающимся в этот день также глубоко укоренилась. Считалось, что добрые дела, сделанные на Фомин день, принесут удачу и благополучие в будущем.
Что нельзя делать в День апостола Фомы
В День апостола Фомы (как, впрочем, вот всех православных праздниках) есть ряд запретов, связанных с религиозными и народными верованиями. Считается, что соблюдение этих табу помогает сохранить духовное равновесие и привлечь благополучие в дом. Итак, в этот день:
- не стоит проявлять сомнений. Поскольку апостол Фома известен своим сомнением в воскресении Христа, в этот день не рекомендуется сомневаться в важных решениях, а также в собственной вере.
- нельзя тяжело работать. Тяжелый физический труд, особенно связанный с землей или строительством, стоит отложить. Считалось, что это может принести неудачи в будущем.
- не брать и не давать в долг. В День апостола Фомы не стоит давать или брать деньги в долг, так как можно столкнуться с финансовыми проблемами.
- стоит избегать переедания (алкоголя тоже касается).
- не ссориться и не конфликтовать. Важно сохранять мир в семье и с окружающими, избегая конфликтов, которые могут принести разлад и несчастья.
- не отправляться в дальние поездки. Считалось, что путешествия, начатые в этот день, могут быть неблагоприятными и сопровождаться неприятностями.
- не хвастаться успехами — есть шанс, что вы останетесь ни с чем.
Как отмечать День апостола Фомы
Делать это можно как в церкви, так и дома. Утро верующие начинают с посещения богослужения, где читаются молитвы в честь апостола. После службы многие семьи собираются за праздничным обедом, чтобы вместе поблагодарить Бога за все, что произошло в их жизни.
На столе в этот день должны быть простые, но сытные блюда, символизирующие окончание сельскохозяйственного года. Как вариант — блюда из овощей, хлеб, каши и пироги. Но трапеза должна проходить в теплой и радушной атмосфере, без ссор и конфликтов.
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