В Госдуме предрекли Молдавии судьбу Украины

Депутат Госдумы Шеремет: Запад приготовил Молдавии роль неоколонии

20 октября 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Молдавию ждет судьба неоколонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Запад уготовил Молдавии судьбу неоколонии, буферной зоны, как когда-то было сделано с Украиной. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. «Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны в геополитической борьбе с Россией», — передает слова Шеремета РИА Новости. По его словам, Запад намеренно толкает Молдавию по пути гражданской войны, а у местных жителей практических нет никаких прав. Утром 20 октября в Молдавии начались президентские выборы. За пост главы государства борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду. Однако часть оппозиционных сил до голосования не допустили. Их обвинили в работе на Россию и подготовке госпереворота. Также в этот день проходил референдум о вступлении в ЕС. Оба голосования призваны состоявшимися. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад уготовил Молдавии судьбу неоколонии, буферной зоны, как когда-то было сделано с Украиной. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. «Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны в геополитической борьбе с Россией», — передает слова Шеремета РИА Новости. По его словам, Запад намеренно толкает Молдавию по пути гражданской войны, а у местных жителей практических нет никаких прав. Утром 20 октября в Молдавии начались президентские выборы. За пост главы государства борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду. Однако часть оппозиционных сил до голосования не допустили. Их обвинили в работе на Россию и подготовке госпереворота. Также в этот день проходил референдум о вступлении в ЕС. Оба голосования призваны состоявшимися.