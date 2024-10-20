В Госдуме предрекли Молдавии судьбу Украины

Депутат Госдумы Шеремет: Запад приготовил Молдавии роль неоколонии
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Совещание у Губернатора здание правительства области Курган, шеремет михаил
Молдавию ждет судьба неоколонии Фото:

Запад уготовил Молдавии судьбу неоколонии, буферной зоны, как когда-то было сделано с Украиной. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны в геополитической борьбе с Россией», — передает слова Шеремета РИА Новости. По его словам, Запад намеренно толкает Молдавию по пути гражданской войны, а у местных жителей практических нет никаких прав.

Утром 20 октября в Молдавии начались президентские выборы. За пост главы государства борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду. Однако часть оппозиционных сил до голосования не допустили. Их обвинили в работе на Россию и подготовке госпереворота. Также в этот день проходил референдум о вступлении в ЕС. Оба голосования призваны состоявшимися.

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Запад уготовил Молдавии судьбу неоколонии, буферной зоны, как когда-то было сделано с Украиной. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. «Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны в геополитической борьбе с Россией», — передает слова Шеремета РИА Новости. По его словам, Запад намеренно толкает Молдавию по пути гражданской войны, а у местных жителей практических нет никаких прав. Утром 20 октября в Молдавии начались президентские выборы. За пост главы государства борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду. Однако часть оппозиционных сил до голосования не допустили. Их обвинили в работе на Россию и подготовке госпереворота. Также в этот день проходил референдум о вступлении в ЕС. Оба голосования призваны состоявшимися.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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