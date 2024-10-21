Власти ХМАО займутся недобросовестными подрядчиками в сфере ЖКХ

В ХМАО займутся обеспечением гласности и прозрачности информации о недобросовестных подрядчиках в сфере ЖКХ. Глава ХМАО Руслан Кухарук заявил, что допуск к работе таких подрядных организаций недопустим.
«Допуск к работе недобросовестных подрядчиков недопустим. Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики совместно с Югорским фондом капитального ремонта работает над обеспечением гласности и прозрачности привлечения подрядных организаций», — рассказал губернатор ХМАО в своем telegram-канале.
Он отметил, что вопрос нарушений в сфере ЖКХ в округе встал особенно остро с началом отопительного сезона. Кухарук считает, что главным результатом недопуска недобросовестных подрядчиков, станет бесперебойная работа всех коммунальных сетей и гарантия предоставления услуг потребителям.
Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО жители Югорска жалуются на холод в квартирах после включения отопления. Югорчане оставляли заявки диспетчеру, но ситуация не менялась.
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