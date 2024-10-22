В России увеличилось производство алкоголя

В России увеличилось производство пива, сидра и медовухи
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2024 года в России произвели 6,9 миллиарда литров пива
С начала 2024 года в России произвели 6,9 миллиарда литров пива Фото:

В текущем году объем производства пива в России значительно увеличился. За начало 2024 года производство пива выросло на более чем 10%, достигнув отметки в 6,9 миллиарда литров.

«С начала года производство пенных напитков в стране выросло на 10 с лишним процентов и составило 6,9 миллиарда литров, или 692 миллиона декалитров», — сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. Отмечается, что другие напитки, такие как сидр, пуаре и медовуха, также показали рост. С января по сентябрь текущего года их объемы выпуска увеличились примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в абсолютных числах они все еще значительно уступают пиву.

Ранее сообщалось, что в течение 2025 года доля импортного пива на рынке страны уменьшится в два-три раза. Причиной этому может послужить возможное увеличение пошлины на иностранное пиво в 10 раз.

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В текущем году объем производства пива в России значительно увеличился. За начало 2024 года производство пива выросло на более чем 10%, достигнув отметки в 6,9 миллиарда литров. «С начала года производство пенных напитков в стране выросло на 10 с лишним процентов и составило 6,9 миллиарда литров, или 692 миллиона декалитров», — сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. Отмечается, что другие напитки, такие как сидр, пуаре и медовуха, также показали рост. С января по сентябрь текущего года их объемы выпуска увеличились примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в абсолютных числах они все еще значительно уступают пиву. Ранее сообщалось, что в течение 2025 года доля импортного пива на рынке страны уменьшится в два-три раза. Причиной этому может послужить возможное увеличение пошлины на иностранное пиво в 10 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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