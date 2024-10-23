В Кремле заявили, что предложения Зеленского о многом говорят

Помощник Путина Ушаков: Зеленский не хочет переговоров с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский, судя по его планам, не готов к переговорам, заявил Ушаков
Зеленский, судя по его планам, не готов к переговорам, заявил Ушаков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского нет намерений к переговорам с Россией. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков, комментируя последние предложения украинского лидера.

«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит», — сказал Ушаков журналистам. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Зеленский начал готовить альтернативный «план победы»» для Украины. Он поручил разработать документ, который должен быть реализован силами самой страны без прямой помощи союзников. Целью плана является укрепление внутренних ресурсов Украины в направлениях: военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.

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У президента Украины Владимира Зеленского нет намерений к переговорам с Россией. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков, комментируя последние предложения украинского лидера. «Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит», — сказал Ушаков журналистам. Его слова передает РИА Новости. Ранее Зеленский начал готовить альтернативный «план победы»» для Украины. Он поручил разработать документ, который должен быть реализован силами самой страны без прямой помощи союзников. Целью плана является укрепление внутренних ресурсов Украины в направлениях: военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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