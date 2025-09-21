Ученые раскрыли главную причину гибели армии Наполеона

Паратиф и возвратный тиф стали главными причинами катастрофических потерь наполеоновской армии во время отступления из России в 1812 году. К таким выводам пришла международная группа ученых, проведшая генетический анализ останков солдат, обнаруженных в массовом захоронении в Вильнюсе.
«Усовершенствованное генетическое секвенирование подтвердило наличие Salmonella enterica Paratyphi C,бактерии, вызывающей паратиф, у четырех из них и Borrelia recurrentis, возбудителя возвратного тифа, переносимого вшами, у двух других», — сообщают исследователи для газеты ABC.
Из более чем полумиллиона человек, переправившихся через Неман в июне 1812 года под командованием Наполеона, лишь несколько тысяч вернулись живыми спустя несколько месяцев. Традиционно считалось, что основные потери были вызваны сыпным тифом, окопной лихорадкой и суровыми зимними условиями.
Ученые проанализировали ДНК из зубов тринадцати солдат, похороненных в братской могиле, содержавшей более 3200 тел. Массовое захоронение было обнаружено в Вильнюсе в 2001 году во время строительных работ.
Исследование опровергает предыдущие теории о доминирующей роли сыпного тифа в гибели французской армии. Обнаружение бактерий паратифа и возвратного тифа указывает на более сложную эпидемиологическую ситуацию в отступающих войсках.
