21 сентября 2025

Ученые раскрыли главную причину гибели армии Наполеона

ABC: две новые бактерии уничтожили армию Наполеона в 1812 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученые обнаружили два вида бактерий, которые способствовали гибели армии Наполеона Бонапарта во время кампании в России в 1812 году
Ученые обнаружили два вида бактерий, которые способствовали гибели армии Наполеона Бонапарта во время кампании в России в 1812 году Фото:

Паратиф и возвратный тиф стали главными причинами катастрофических потерь наполеоновской армии во время отступления из России в 1812 году. К таким выводам пришла международная группа ученых, проведшая генетический анализ останков солдат, обнаруженных в массовом захоронении в Вильнюсе.

«Усовершенствованное генетическое секвенирование подтвердило наличие Salmonella enterica Paratyphi C,бактерии, вызывающей паратиф, у четырех из них и Borrelia recurrentis, возбудителя возвратного тифа, переносимого вшами, у двух других», — сообщают исследователи для газеты ABC.

Из более чем полумиллиона человек, переправившихся через Неман в июне 1812 года под командованием Наполеона, лишь несколько тысяч вернулись живыми спустя несколько месяцев. Традиционно считалось, что основные потери были вызваны сыпным тифом, окопной лихорадкой и суровыми зимними условиями.

Ученые проанализировали ДНК из зубов тринадцати солдат, похороненных в братской могиле, содержавшей более 3200 тел. Массовое захоронение было обнаружено в Вильнюсе в 2001 году во время строительных работ.

Исследование опровергает предыдущие теории о доминирующей роли сыпного тифа в гибели французской армии. Обнаружение бактерий паратифа и возвратного тифа указывает на более сложную эпидемиологическую ситуацию в отступающих войсках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Паратиф и возвратный тиф стали главными причинами катастрофических потерь наполеоновской армии во время отступления из России в 1812 году. К таким выводам пришла международная группа ученых, проведшая генетический анализ останков солдат, обнаруженных в массовом захоронении в Вильнюсе. «Усовершенствованное генетическое секвенирование подтвердило наличие Salmonella enterica Paratyphi C,бактерии, вызывающей паратиф, у четырех из них и Borrelia recurrentis, возбудителя возвратного тифа, переносимого вшами, у двух других», — сообщают исследователи для газеты ABC. Из более чем полумиллиона человек, переправившихся через Неман в июне 1812 года под командованием Наполеона, лишь несколько тысяч вернулись живыми спустя несколько месяцев. Традиционно считалось, что основные потери были вызваны сыпным тифом, окопной лихорадкой и суровыми зимними условиями. Ученые проанализировали ДНК из зубов тринадцати солдат, похороненных в братской могиле, содержавшей более 3200 тел. Массовое захоронение было обнаружено в Вильнюсе в 2001 году во время строительных работ. Исследование опровергает предыдущие теории о доминирующей роли сыпного тифа в гибели французской армии. Обнаружение бактерий паратифа и возвратного тифа указывает на более сложную эпидемиологическую ситуацию в отступающих войсках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...