Минобороны РФ: Украина запустила по России 22 дрона за вечер

В промежутке с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 16 дронов были нейтрализованы над акваторией Черного моря, а еще по три — над территорией Белгородской области и в воздушном пространстве Республики Крым. Об этом сообщает telegram-канал российского военного ведомства.
