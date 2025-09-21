21 сентября 2025

Израиль запаниковал после признания Палестины тремя государствами

Министр Бен-Гвир: Израиль требует полного подавления «палестинского» режима
© Служба новостей «URA.RU»
Необходимо немедленного установить суверенитет в Иудее и Самарии и ужесточить мер против палестинских структур. С таким заявлением выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

«Признание Великобританией, Канадой и „палестинским“ государством в качестве награды за убийц „Тухбы“ требует немедленных контрмер: немедленного установления суверенитета в Иудее и Самарии и полного подавления „палестинского“ террористического режима», — сообщил Итамар Бен-Гвир. Министр также заявил о своем намерении внести на рассмотрение правительства инициативу по установлению суверенитета на предстоящем заседании кабинета министров. Об этом он написал в соцсети Х. 

Ранее Канада, Австралия и Великобритания почти одновременно заявили о признании Палестины в качестве независимого государства. Решение указанных государств принято на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в секторе Газа и направлено на укрепление надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта. Кроме того документ по разрешению палестинского конфликта на площадке Генеральной Ассамблеи ООН намерена поддержать и Италия, передает Pravda.ru.

