Израиль запаниковал после признания Палестины тремя государствами

Необходимо немедленного установить суверенитет в Иудее и Самарии и ужесточить мер против палестинских структур. С таким заявлением выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.
«Признание Великобританией, Канадой и „палестинским“ государством в качестве награды за убийц „Тухбы“ требует немедленных контрмер: немедленного установления суверенитета в Иудее и Самарии и полного подавления „палестинского“ террористического режима», — сообщил Итамар Бен-Гвир. Министр также заявил о своем намерении внести на рассмотрение правительства инициативу по установлению суверенитета на предстоящем заседании кабинета министров. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее Канада, Австралия и Великобритания почти одновременно заявили о признании Палестины в качестве независимого государства. Решение указанных государств принято на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в секторе Газа и направлено на укрепление надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта. Кроме того документ по разрешению палестинского конфликта на площадке Генеральной Ассамблеи ООН намерена поддержать и Италия, передает Pravda.ru.
