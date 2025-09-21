21 сентября 2025

Кровля многоквартирного дома горит в Липецкой области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Липецкой области пожарные тушат крышу жилого дома
В Липецкой области пожарные тушат крышу жилого дома Фото:

Кровля многоквартирного жилого дома горит в городе Елец Липецкой области. Жильцы эвакуированы, пламя тушат пожарные. Об этом сообщает МЧС.

«В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавших нет. В тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники», — сообщает МЧС Липецкой области.

Ранее крупный пожар произошел в Москве, где загорелись две квартиры в пятиэтажном жилом доме, и из здания были эвакуированы 48 человек. К ликвидации возгорания были привлечены значительные силы МЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кровля многоквартирного жилого дома горит в городе Елец Липецкой области. Жильцы эвакуированы, пламя тушат пожарные. Об этом сообщает МЧС. «В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавших нет. В тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники», — сообщает МЧС Липецкой области. Ранее крупный пожар произошел в Москве, где загорелись две квартиры в пятиэтажном жилом доме, и из здания были эвакуированы 48 человек. К ликвидации возгорания были привлечены значительные силы МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...