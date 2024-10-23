Свердловским военкомам уже год не дают отпуска

23 октября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Военкомы работают в круглосуточном режиме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области есть военкомы, которые уже более года не ходили в отпуска — из-за выполнения важных госзадач, связанных со спецоперацией РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к военному комиссариату региона. «Уже более года некоторые военкомы Свердловской области работают в экстремальных условиях, не имея возможности взять отпуск. СВО требует полной самоотдачи», — поделился собеседник. При этом подчеркнув, что особого недовольства по этому поводу офицеры не высказывают. Но этот же собеседник по себе и коллегам знает, что «жены военкомов испытывают легкое недовольство». Реакция URA.RU направила официальный запрос в Военный комиссариат Свердловской области. Ответ ожидается. Порядок предоставления отпусков военнослужащим установлен президентским указом от 1999 года. Согласно статье 29, военнослужащие, которые проходят службу по контракту, имеют право на основной отпуск. Он предоставляется ежегодно по приказу командира воинской части. По инициативе самих военнослужащих этот отпуск может быть разделен на части, причем минимальная продолжительность одной части не должна быть менее 15 суток. Продолжительность основного отпуска зависит от стажа военной службы. Для военнослужащих, которые отслужили в льготном исчислении менее 10 лет, установлен срок отпуска в 30 суток. Если общий стаж составляет от 10 до 15 лет, отпуск увеличивается до 35 суток. Военнослужащие с опытом службы от 15 до 20 лет могут рассчитывать на 40 суток, а те, кто отслужил 20 лет и более, имеют право на 45 суток основного отпуска. Ранее агентство сообщало, что Свердловская область находится в числе аутсайдеров по набору добровольцев-контрактников на СВО. Военкомы еженедельно совещаются с чиновниками, вырабатывая план действий для достижения установленных федеральной властью KPI. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области есть военкомы, которые уже более года не ходили в отпуска — из-за выполнения важных госзадач, связанных со спецоперацией РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к военному комиссариату региона. «Уже более года некоторые военкомы Свердловской области работают в экстремальных условиях, не имея возможности взять отпуск. СВО требует полной самоотдачи», — поделился собеседник. При этом подчеркнув, что особого недовольства по этому поводу офицеры не высказывают. Но этот же собеседник по себе и коллегам знает, что «жены военкомов испытывают легкое недовольство». Реакция URA.RU направила официальный запрос в Военный комиссариат Свердловской области. Ответ ожидается. Порядок предоставления отпусков военнослужащим установлен президентским указом от 1999 года. Согласно статье 29, военнослужащие, которые проходят службу по контракту, имеют право на основной отпуск. Он предоставляется ежегодно по приказу командира воинской части. По инициативе самих военнослужащих этот отпуск может быть разделен на части, причем минимальная продолжительность одной части не должна быть менее 15 суток. Продолжительность основного отпуска зависит от стажа военной службы. Для военнослужащих, которые отслужили в льготном исчислении менее 10 лет, установлен срок отпуска в 30 суток. Если общий стаж составляет от 10 до 15 лет, отпуск увеличивается до 35 суток. Военнослужащие с опытом службы от 15 до 20 лет могут рассчитывать на 40 суток, а те, кто отслужил 20 лет и более, имеют право на 45 суток основного отпуска. Ранее агентство сообщало, что Свердловская область находится в числе аутсайдеров по набору добровольцев-контрактников на СВО. Военкомы еженедельно совещаются с чиновниками, вырабатывая план действий для достижения установленных федеральной властью KPI.