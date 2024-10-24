Стремления Запада изолировать Россию не принесли ожидаемых результатов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, указав на успех президента России Владимира Путина.
«Успех Путина. Россия стала местом притяжения», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, время президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, а также главы ФРГ Олафа Шольца ушло. Он добавил, что в Казань для участия в саммите БРИКС прибыли представители 36 стран. «22 делегации представлены на высшем уровне... План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился», — отметил Володин.
Володин подчеркнул, что Россия продолжает активно развивать международные связи, несмотря на давление со стороны Запада. Участие большого количества стран и высокий уровень представительства на саммите БРИКС в Казани свидетельствует, что международное сообщество заинтересовано в сотрудничестве с РФ.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения о международной изоляции Российской Федерации, передает деловая газета «Взгляд». Он заявил, что изолировать такую большую страну сложно. Также в США заявили, что Российская Федерация совсем не кажется изолированной от остального мира, принимая саммит БРИКС в Казани, пишет МК.
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