23 октября 2024

Россельхознадзор усомнился в безопасности челябинской пшеницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверяющие прекратили действие деклараций на мягкую и твердую пшеницу
Проверяющие прекратили действие деклараций на мягкую и твердую пшеницу Фото:

В Челябинской области Россельхознадзор прекратил действие 33 деклараций о соответствии на зерно. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стало отсутствие проверок на наличие пестицидов.

«Служба выявила 33 случая недостоверного декларирования зерновых культур урожая 2024 года челябинскими производителями зерна. В результате с начала октября прекращено действие 33 деклараций о соответствии на товар», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Мониторинг показал, что ряд хозяйств из Троицкого и Брединского районов оформили декларации на пшеницу, не проведя испытаний на остатки применяемых системных пестицидов. В их числе есть трибенурон-метил и клопиралид. Эти нарушения касаются как мягкой, так и твердой пшеницы, предназначенной для продовольственных целей. Несоответствия выявил мониторинг данных, размещенных в государственных информсистемах.

Работа ведется постоянно. С начала года надзорное ведомство прекратило действие 205 деклараций на зерно.

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В Челябинской области Россельхознадзор прекратил действие 33 деклараций о соответствии на зерно. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стало отсутствие проверок на наличие пестицидов. «Служба выявила 33 случая недостоверного декларирования зерновых культур урожая 2024 года челябинскими производителями зерна. В результате с начала октября прекращено действие 33 деклараций о соответствии на товар», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Мониторинг показал, что ряд хозяйств из Троицкого и Брединского районов оформили декларации на пшеницу, не проведя испытаний на остатки применяемых системных пестицидов. В их числе есть трибенурон-метил и клопиралид. Эти нарушения касаются как мягкой, так и твердой пшеницы, предназначенной для продовольственных целей. Несоответствия выявил мониторинг данных, размещенных в государственных информсистемах. Работа ведется постоянно. С начала года надзорное ведомство прекратило действие 205 деклараций на зерно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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