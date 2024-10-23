Россельхознадзор усомнился в безопасности челябинской пшеницы

В Челябинской области Россельхознадзор прекратил действие 33 деклараций о соответствии на зерно. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причиной стало отсутствие проверок на наличие пестицидов.
«Служба выявила 33 случая недостоверного декларирования зерновых культур урожая 2024 года челябинскими производителями зерна. В результате с начала октября прекращено действие 33 деклараций о соответствии на товар», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Мониторинг показал, что ряд хозяйств из Троицкого и Брединского районов оформили декларации на пшеницу, не проведя испытаний на остатки применяемых системных пестицидов. В их числе есть трибенурон-метил и клопиралид. Эти нарушения касаются как мягкой, так и твердой пшеницы, предназначенной для продовольственных целей. Несоответствия выявил мониторинг данных, размещенных в государственных информсистемах.
Работа ведется постоянно. С начала года надзорное ведомство прекратило действие 205 деклараций на зерно.
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