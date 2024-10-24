В Сафакулевском округе (Курганская область) за две ночи были задержаны трое жителей Челябинской области, занимавшиеся незаконной добычей рыбы. Представители рыбоохраны и полиции выявили и задержали нарушителей, использующих рыболовные сети для вылова пеляди на одном из озер. Об этом рассказали в курганском УМВД.
По данным сайта региональной полиции, в первом случае было изъято 160 штук пеляди, а во втором — более 130 штук пеляди и один карп. «Незаконный вылов рыбы привел к материальному ущербу, составившему 160 000 и более 120 000 рублей соответственно», — сообщается в пресс-релизе местной полиции. Были возбуждены уголовные дела о незаконном вылове биоресурсов.
У задержанных арестовали рыболовные сети, лодки и незаконно добытую рыбу. Фигуранты дела возместили причиненный ущерб. Они находятся под подпиской о невыезде.
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