Челябинские рыбаки наловили ящики пеляди на курганском озере и попали в полицию. Фото

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Челябинцев задержали за незаконную рыбалку на курганском озере
Челябинцев задержали за незаконную рыбалку на курганском озере Фото:

В Сафакулевском округе (Курганская область) за две ночи были задержаны трое жителей Челябинской области, занимавшиеся незаконной добычей рыбы. Представители рыбоохраны и полиции выявили и задержали нарушителей, использующих рыболовные сети для вылова пеляди на одном из озер. Об этом рассказали в курганском УМВД.

По данным сайта региональной полиции, в первом случае было изъято 160 штук пеляди, а во втором — более 130 штук пеляди и один карп. «Незаконный вылов рыбы привел к материальному ущербу, составившему 160 000 и более 120 000 рублей соответственно», — сообщается в пресс-релизе местной полиции. Были возбуждены уголовные дела о незаконном вылове биоресурсов. 

У задержанных арестовали рыболовные сети, лодки и незаконно добытую рыбу. Фигуранты дела возместили причиненный ущерб. Они находятся под подпиской о невыезде. 

Полиция задержала челябинцев, незаконно наловивших пелядь на озере
Полиция задержала челябинцев, незаконно наловивших пелядь на озере
Фото:
У нарушителей забрали сети, они возместили ущерб
У нарушителей забрали сети, они возместили ущерб
Фото:

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В Сафакулевском округе (Курганская область) за две ночи были задержаны трое жителей Челябинской области, занимавшиеся незаконной добычей рыбы. Представители рыбоохраны и полиции выявили и задержали нарушителей, использующих рыболовные сети для вылова пеляди на одном из озер. Об этом рассказали в курганском УМВД. По данным сайта региональной полиции, в первом случае было изъято 160 штук пеляди, а во втором — более 130 штук пеляди и один карп. «Незаконный вылов рыбы привел к материальному ущербу, составившему 160 000 и более 120 000 рублей соответственно», — сообщается в пресс-релизе местной полиции. Были возбуждены уголовные дела о незаконном вылове биоресурсов.  У задержанных арестовали рыболовные сети, лодки и незаконно добытую рыбу. Фигуранты дела возместили причиненный ущерб. Они находятся под подпиской о невыезде. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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