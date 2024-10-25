Арестованный за оправдание терроризма боец MMA Якубов* отправился на СВО

Боец поп-MMA Ильяс Якубов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержанный в 2023 году, отправился из СИЗО в зону проведения спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Якубова забрали на СВО», — заявил представитель ведомственной структуры РИА «Новости». Отмечается, что уголовное дело по обвинению мужчины в оправдании терроризма прекращено.
Ильяс Якубов был арестован 22 октября 2023 года в Москве. Он находился в розыске за публичное оправдание терроризма. Мужчина разместил в своих социальных сетях видеозапись тренировки, на фоне которой звучал монолог Шамиля Басаева, известного своей ролью в захвате школы в Беслане в 2004 году, что привело к гибели 186 детей.
Заявление на отправку в зону проведения спецоперации Якубов подал начальнику изолятора в июне 2024 года. На заседании суда мужчина заявил о своей готовности к отправке на фронт, отметив свой статус ветерана военных действий.
*Ильяс Якубов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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