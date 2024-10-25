Арестованный за оправдание терроризма боец MMA Якубов* отправился на СВО

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Боец MMA Якубов отправлен на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено
Боец MMA Якубов отправлен на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец поп-MMA Ильяс Якубов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержанный в 2023 году, отправился из СИЗО в зону проведения спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Якубова забрали на СВО», — заявил представитель ведомственной структуры РИА «Новости». Отмечается, что уголовное дело по обвинению мужчины в оправдании терроризма прекращено.

Ильяс Якубов был арестован 22 октября 2023 года в Москве. Он находился в розыске за публичное оправдание терроризма. Мужчина разместил в своих социальных сетях видеозапись тренировки, на фоне которой звучал монолог Шамиля Басаева, известного своей ролью в захвате школы в Беслане в 2004 году, что привело к гибели 186 детей.

Заявление на отправку в зону проведения спецоперации Якубов подал начальнику изолятора в июне 2024 года. На заседании суда мужчина заявил о своей готовности к отправке на фронт, отметив свой статус ветерана военных действий.

*Ильяс Якубов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Боец поп-MMA Ильяс Якубов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержанный в 2023 году, отправился из СИЗО в зону проведения спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Якубова забрали на СВО», — заявил представитель ведомственной структуры РИА «Новости». Отмечается, что уголовное дело по обвинению мужчины в оправдании терроризма прекращено. Ильяс Якубов был арестован 22 октября 2023 года в Москве. Он находился в розыске за публичное оправдание терроризма. Мужчина разместил в своих социальных сетях видеозапись тренировки, на фоне которой звучал монолог Шамиля Басаева, известного своей ролью в захвате школы в Беслане в 2004 году, что привело к гибели 186 детей. Заявление на отправку в зону проведения спецоперации Якубов подал начальнику изолятора в июне 2024 года. На заседании суда мужчина заявил о своей готовности к отправке на фронт, отметив свой статус ветерана военных действий. *Ильяс Якубов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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