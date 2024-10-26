Иран заявил о готовности ответить Израилю на атаку по Тегерану

Иран готовить ответить на любую агрессию Израилем аналогичной агрессией. Об этом сообщили в иранском государственном агентстве со ссылкой на высокопоставленный источник.
«Иран готов ответить на агрессию Израиля. Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит аналогичный ответ на любую агрессию», — сообщили в агентстве Tasnim со ссылкой на источник.
Утром 26 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам Ирана. Масштабная атака по исламской республике, включая ее столицу Тегеран, был нанесен в ответ регулярные обстрелы с ее территории, сообщает ЦАХАЛ.
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