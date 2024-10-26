Евросоюз сократил покупку удобрений у России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крупнейшими покупателями удобрений у России стали Польша, Румыния и Испания
Крупнейшими покупателями удобрений у России стали Польша, Румыния и Испания Фото:

Евросоюз снизил объем закупок удобрений у России на 13%, до 173 миллионов евро за август. Это следует из данных европейской статслужбы. Снижение импорта произошло после рекордной закупки в июле. 

«По итогам августа ЕС вновь начал снижать закупки удобрений у страны, при этом шесть государств в составе объединения все-таки увеличили свой интерес к российскому товару», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на статистику. По их данным, крупнейшими покупателями удобрений среди европейских государств стали Польша, Румыния, Испания, Словения, Германия, Болгария. Их доля в импорте российских удобрений: 31%, 15%, 9%, 8%, 7% и 6% соответственно.

В агентстве отметили, что наиболее заметную динамику продемонстрировали Италия и Финляндия. Первая нарастила закупки удобрений до семи миллионов евро в 22 раза, вторая — до 1,8 миллиона в восемь раз. 

Ранее стало известно, что российские производители значительно увеличили объемы экспорта удобрений в страны Евросоюза в первые пять месяцев 2024 года. Поставки выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 1,9 миллиона тонн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз снизил объем закупок удобрений у России на 13%, до 173 миллионов евро за август. Это следует из данных европейской статслужбы. Снижение импорта произошло после рекордной закупки в июле.  «По итогам августа ЕС вновь начал снижать закупки удобрений у страны, при этом шесть государств в составе объединения все-таки увеличили свой интерес к российскому товару», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на статистику. По их данным, крупнейшими покупателями удобрений среди европейских государств стали Польша, Румыния, Испания, Словения, Германия, Болгария. Их доля в импорте российских удобрений: 31%, 15%, 9%, 8%, 7% и 6% соответственно. В агентстве отметили, что наиболее заметную динамику продемонстрировали Италия и Финляндия. Первая нарастила закупки удобрений до семи миллионов евро в 22 раза, вторая — до 1,8 миллиона в восемь раз.  Ранее стало известно, что российские производители значительно увеличили объемы экспорта удобрений в страны Евросоюза в первые пять месяцев 2024 года. Поставки выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 1,9 миллиона тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...