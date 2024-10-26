Евросоюз сократил покупку удобрений у России

Евросоюз снизил объем закупок удобрений у России на 13%, до 173 миллионов евро за август. Это следует из данных европейской статслужбы. Снижение импорта произошло после рекордной закупки в июле.
«По итогам августа ЕС вновь начал снижать закупки удобрений у страны, при этом шесть государств в составе объединения все-таки увеличили свой интерес к российскому товару», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на статистику. По их данным, крупнейшими покупателями удобрений среди европейских государств стали Польша, Румыния, Испания, Словения, Германия, Болгария. Их доля в импорте российских удобрений: 31%, 15%, 9%, 8%, 7% и 6% соответственно.
В агентстве отметили, что наиболее заметную динамику продемонстрировали Италия и Финляндия. Первая нарастила закупки удобрений до семи миллионов евро в 22 раза, вторая — до 1,8 миллиона в восемь раз.
Ранее стало известно, что российские производители значительно увеличили объемы экспорта удобрений в страны Евросоюза в первые пять месяцев 2024 года. Поставки выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 1,9 миллиона тонн.
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