Вместо обещаний о скором вступлении в НАТО западные страны вновь выделили Украине помощь в размере 50 миллионов долларов. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, таким образом партнеры откупились от украинского лидера Владимира Зеленского, который своими заявлениями обрекает страну на позор и войну одновременно.
«На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: „Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие“. Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов. Зеленский, похоже … всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — опубликовала Захарова заявление в своем telegram-канале.
Представитель МИД подчеркнула, что американские доллары ничем не обеспечены. Поэтому печатать их для Украины западные партнеры могут бесконечно.
Администрация президента США Джо Байдена ранее высказала сомнения в том, что европейские страны поддержат вступление Украины в НАТО. По словам высокопоставленного американского чиновника, для этого Киеву необходимо провести реформы по борьбе с коррупцией. В середине октября словацкий евродепутат Любош Блаха заявил, что вступление Украины в НАТО будет «самоубийством», передает RT. Премьер-министр страны Роберт Фицо отмечал, что будет блокировать вступление страны в альянс.
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