Politico: Байден не верит, что вступление Украины в НАТО поддержат

Администрация президента США Джо Байдена сомневается в том, что европейские страны поддержат вступление Украины в НАТО. По словам высокопоставленного американского чиновника, любое предложение Североатлантического альянса будет связано с необходимыми реформами в Украине.
«Байден помог оживить и расширить НАТО, и хотя США являются главным донором военной помощи Украине, его администрация также считает, что большинство европейских столиц не поддержат шаг НАТО в краткосрочной перспективе. Любое будущее предложение НАТО также будет связано с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией в Украине», — приводит слова источника Politico.
Белый дом также не удивляется попыткам президента Украины Владимира Зеленского активизировать давление на членов альянса, чтобы страна вошла в НАТО до выборов президента в США. Издание подчеркивает, что в случае победы Дональда Трампа он может резко сократить помощь Киеву.
В середине октября словацкий евродепутат Любош Блаха заявил, что вступление Украины в НАТО будет «самоубийством», передает RT. Он также подчеркнул, что премьер-министр страны Роберт Фицо также подчеркивал, что будет блокировать вступление страны в альянс.
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