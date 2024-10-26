Sky News Arabia: Россия предупреждала Иран о готовящемся ударе Израиля

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Россия предупредила Иран о готовящейся атаке Израиля, заявил Sky News Arabia
Россия предупредила Иран о готовящейся атаке Израиля, заявил Sky News Arabia Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Российская Федерация сообщила Тегерану о возможном ударе Тель-Авива. Уточняется, что Москва передала информацию о готовящейся атаке за несколько часов до ее начала.

«Москва предоставила Тегерану разведывательные сведения, свидетельствующие о наличии „американской и израильской военной активности“», — сообщили «Аргументы недели» со ссылкой на Sky News Arabia. Источник эмиратского телеканала подтвердил, что Россия предоставила Ирану разведданные о подготовке военной операции

Утром 26 октября Израиль атаковал Иран. В ответ на регулярные обстрелы с территории исламской республик, по ней был нанесен Масштабный удар. Под атаку попала и столица Ирана Тегеран.

В МИД Ирана заявили, что страна использует все свои возможности для защиты безопасности территорий и граждан. Там там заявили, что страна имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

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Российская Федерация сообщила Тегерану о возможном ударе Тель-Авива. Уточняется, что Москва передала информацию о готовящейся атаке за несколько часов до ее начала. «Москва предоставила Тегерану разведывательные сведения, свидетельствующие о наличии „американской и израильской военной активности“», — сообщили «Аргументы недели» со ссылкой на Sky News Arabia. Источник эмиратского телеканала подтвердил, что Россия предоставила Ирану разведданные о подготовке военной операции Утром 26 октября Израиль атаковал Иран. В ответ на регулярные обстрелы с территории исламской республик, по ней был нанесен Масштабный удар. Под атаку попала и столица Ирана Тегеран. В МИД Ирана заявили, что страна использует все свои возможности для защиты безопасности территорий и граждан. Там там заявили, что страна имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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