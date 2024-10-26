Sky News Arabia: Россия предупреждала Иран о готовящемся ударе Израиля

Российская Федерация сообщила Тегерану о возможном ударе Тель-Авива. Уточняется, что Москва передала информацию о готовящейся атаке за несколько часов до ее начала.
«Москва предоставила Тегерану разведывательные сведения, свидетельствующие о наличии „американской и израильской военной активности“», — сообщили «Аргументы недели» со ссылкой на Sky News Arabia. Источник эмиратского телеканала подтвердил, что Россия предоставила Ирану разведданные о подготовке военной операции
Утром 26 октября Израиль атаковал Иран. В ответ на регулярные обстрелы с территории исламской республик, по ней был нанесен Масштабный удар. Под атаку попала и столица Ирана Тегеран.
В МИД Ирана заявили, что страна использует все свои возможности для защиты безопасности территорий и граждан. Там там заявили, что страна имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.