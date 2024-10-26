Упавший под Кировом вертолет находился в эксплуатации почти 38 лет

Вертолет Ми-2, который потерпел крушение в Кировской области, эксплуатировался на протяжении почти 38 лет. Такая информация следует из реестра гражданских воздушных судов РФ.
«Вертолет был произведен в Польше и изначально использовался Военно-воздушными силами СССР», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные. После этого Ми-2 передали в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.
Позже он нашел применение в гражданской авиации. В последние годы до крушения вертолет Ми-2 использовался как санитарный вертолет авиакомпанией «Вяткаавиа».
Вертолет упал вечером 26 октября 2024 года. Это произошло в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области. Ми-2 выполнял санитарный рейс. В результате ЧП погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту.
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