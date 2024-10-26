26 октября 2024

Упавший под Кировом вертолет находился в эксплуатации почти 38 лет

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Виды Санкт-Петербурга. 9 июня 2024., вертолет, ми-8
В последние годы Ми-2 использовался как санитарный вертолет Фото:

Вертолет Ми-2, который потерпел крушение в Кировской области, эксплуатировался на протяжении почти 38 лет. Такая информация следует из реестра гражданских воздушных судов РФ.

«Вертолет был произведен в Польше и изначально использовался Военно-воздушными силами СССР», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные. После этого Ми-2 передали в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.

Позже он нашел применение в гражданской авиации. В последние годы до крушения вертолет Ми-2 использовался как санитарный вертолет авиакомпанией «Вяткаавиа».

Вертолет упал вечером 26 октября 2024 года. Это произошло в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области. Ми-2 выполнял санитарный рейс. В результате ЧП погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту.

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Вертолет Ми-2, который потерпел крушение в Кировской области, эксплуатировался на протяжении почти 38 лет. Такая информация следует из реестра гражданских воздушных судов РФ. «Вертолет был произведен в Польше и изначально использовался Военно-воздушными силами СССР», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные. После этого Ми-2 передали в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России. Позже он нашел применение в гражданской авиации. В последние годы до крушения вертолет Ми-2 использовался как санитарный вертолет авиакомпанией «Вяткаавиа». Вертолет упал вечером 26 октября 2024 года. Это произошло в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области. Ми-2 выполнял санитарный рейс. В результате ЧП погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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