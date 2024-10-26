Упавший под Кировом вертолет находился в эксплуатации почти 38 лет

27 октября 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

В последние годы Ми-2 использовался как санитарный вертолет Фото: Роман Наумов © URA.RU Вертолет Ми-2, который потерпел крушение в Кировской области, эксплуатировался на протяжении почти 38 лет. Такая информация следует из реестра гражданских воздушных судов РФ. «Вертолет был произведен в Польше и изначально использовался Военно-воздушными силами СССР», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные. После этого Ми-2 передали в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России. Позже он нашел применение в гражданской авиации. В последние годы до крушения вертолет Ми-2 использовался как санитарный вертолет авиакомпанией «Вяткаавиа». Вертолет упал вечером 26 октября 2024 года. Это произошло в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области. Ми-2 выполнял санитарный рейс. В результате ЧП погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет Ми-2, который потерпел крушение в Кировской области, эксплуатировался на протяжении почти 38 лет. Такая информация следует из реестра гражданских воздушных судов РФ. «Вертолет был произведен в Польше и изначально использовался Военно-воздушными силами СССР», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные. После этого Ми-2 передали в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России. Позже он нашел применение в гражданской авиации. В последние годы до крушения вертолет Ми-2 использовался как санитарный вертолет авиакомпанией «Вяткаавиа». Вертолет упал вечером 26 октября 2024 года. Это произошло в окрестностях деревни Белеенки, расположенной в Даровском районе Кировской области. Ми-2 выполнял санитарный рейс. В результате ЧП погибли пилот и члены медицинского экипажа, находившиеся на борту.