Путин: США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире

10 сентября 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что США с помощью Украины пытаются сохранить свое мировое господство Фото: Владимир Андреев © URA.RU США стремятся любой ценой сохранить свое военно-политическое господство в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что власти США используют Украину с целью нанести стратегическое поражение России. «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», — сказал Путин во время командно-штабных учений «Океан-2024». Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Конец доминирования Запада на мировой арене произойдет после победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах, сообщал RT. Поэтому Европе следует приготовиться к этому. Отмечается, что такая оценка перспектив Запада связана с заявлениями, которые Трамп делает в отношении как Евросоюза, так и НАТО. Также конец западной либеральной гегемонии к концу года предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что либеральный мировой дух провалился, поскольку стал причиной войн, хаоса, беспорядков и разрушенных экономик в мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США стремятся любой ценой сохранить свое военно-политическое господство в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что власти США используют Украину с целью нанести стратегическое поражение России. «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», — сказал Путин во время командно-штабных учений «Океан-2024». Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Конец доминирования Запада на мировой арене произойдет после победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах, сообщал RT. Поэтому Европе следует приготовиться к этому. Отмечается, что такая оценка перспектив Запада связана с заявлениями, которые Трамп делает в отношении как Евросоюза, так и НАТО. Также конец западной либеральной гегемонии к концу года предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что либеральный мировой дух провалился, поскольку стал причиной войн, хаоса, беспорядков и разрушенных экономик в мире.