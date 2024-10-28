Мэр Екатеринбурга показал, как будет выглядеть парк, вокруг которого разгорался конфликт. Фото

Екатеринбургский парк 50-летия ВЛКСМ благоустроят в 2025 году, появились рендеры

28 октября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Парк получит федеральное финансирование Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Парк 50-летия ВЛКСМ в Юго-Западном районе Екатеринбурга, вокруг которого развернулся градостроительный конфликт из-за строительства общежития для училища олимпийского резерва и центра для реабилитации, благоустроят в 2025 году. Мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале поделился рендерами уже обустроенного парка. «В парке появятся освещение, качественные и удобные тропинки, спортивные и детские площадки. Через всю территорию пройдет беговая дорожка, а в пространстве для выгула собак мы поставим новое оборудование. Также высадим в парке молодые деревья и кустарники», — написал Орлов. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга в последний момент выполнила план по голосам за новые парки Парк 50-летия ВЛКСМ победил в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» — голосование проходило с середины марта по 30 апреля. Однако Москва не зачла уральской столице 15,4 тысячи голосов (в итоге — 309,9 тысячи голосов при KPI в 318,9 тыс.). При том, что Екатеринбург показал третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Орлов собирался обсудить ситуацию с губернатором Евгением Куйвашевым. После этого мэр заявил, что парк все же благоустроят с помощью федерального финансирования, даже несмотря на то, что установленный региональными властями KPI по явке на голосовании власти не выполнили. Конфликт из-за застройки возле парка 50-летия ВЛКСМ развернулся в октябре 2023-го. Спорный участок в районе улиц Чкалова и Шаумяна, где училище запланировало стройку, формально не относится к парку — в 2017 году свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023 года комиссия по ПЗЗ одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем мэрия вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания не учли. В декабре во время прямой линии губернатор Евгений Куйвашев дал понять, что стройка на спорном участке все-таки будет. После него такое же заявление сделал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. При этом оба подчеркнули, что необходимо благоустраивать и сам парк. telegram-канал Алексея Орлова Фото: telegram-канал Алексея Орлова Фото: telegram-канал Алексея Орлова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парк 50-летия ВЛКСМ в Юго-Западном районе Екатеринбурга, вокруг которого развернулся градостроительный конфликт из-за строительства общежития для училища олимпийского резерва и центра для реабилитации, благоустроят в 2025 году. Мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале поделился рендерами уже обустроенного парка. «В парке появятся освещение, качественные и удобные тропинки, спортивные и детские площадки. Через всю территорию пройдет беговая дорожка, а в пространстве для выгула собак мы поставим новое оборудование. Также высадим в парке молодые деревья и кустарники», — написал Орлов. Парк 50-летия ВЛКСМ победил в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» — голосование проходило с середины марта по 30 апреля. Однако Москва не зачла уральской столице 15,4 тысячи голосов (в итоге — 309,9 тысячи голосов при KPI в 318,9 тыс.). При том, что Екатеринбург показал третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Орлов собирался обсудить ситуацию с губернатором Евгением Куйвашевым. После этого мэр заявил, что парк все же благоустроят с помощью федерального финансирования, даже несмотря на то, что установленный региональными властями KPI по явке на голосовании власти не выполнили. Конфликт из-за застройки возле парка 50-летия ВЛКСМ развернулся в октябре 2023-го. Спорный участок в районе улиц Чкалова и Шаумяна, где училище запланировало стройку, формально не относится к парку — в 2017 году свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023 года комиссия по ПЗЗ одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем мэрия вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания не учли. В декабре во время прямой линии губернатор Евгений Куйвашев дал понять, что стройка на спорном участке все-таки будет. После него такое же заявление сделал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. При этом оба подчеркнули, что необходимо благоустраивать и сам парк.