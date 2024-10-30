В результате взрыва в Киеве серьезно повреждено здание Генерального штаба ВСУ. Соответствующие фотографии опубликовали военные корреспонденты.
«Экс-депутат Рады и журналист Игорь Мосийчук* (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) подтверждает поражение одного из зданий Генерального штаба ВСУ, иронично назвав происшествие „падением обломков БПЛА“», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фото, размещенном в канале, видно, что крыша многоэтажного здания частично разрушена.
Помимо повреждения крыши, на месте взрыва продолжаются спасательные работы. Экстренные службы принимают все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента и оказания помощи пострадавшим.
Ранее на Украине сообщили о попадании в здании Генштаба ВСУ, пишет RT. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил о повреждении здания Генерального штаба украинских военных сил.
*Игорь Мосийчук внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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