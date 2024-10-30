Опубликовано фото последствий взрыва в Генштабе ВСУ в Киеве

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В результате взрыва в Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ (фото из архива)
В результате взрыва в Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате взрыва в Киеве серьезно повреждено здание Генерального штаба ВСУ. Соответствующие фотографии опубликовали военные корреспонденты.

«Экс-депутат Рады и журналист Игорь Мосийчук* (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) подтверждает поражение одного из зданий Генерального штаба ВСУ, иронично назвав происшествие „падением обломков БПЛА“», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фото, размещенном в канале, видно, что крыша многоэтажного здания частично разрушена.

Помимо повреждения крыши, на месте взрыва продолжаются спасательные работы. Экстренные службы принимают все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента и оказания помощи пострадавшим.

Ранее на Украине сообщили о попадании в здании Генштаба ВСУ, пишет RT. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил о повреждении здания Генерального штаба украинских военных сил.

*Игорь Мосийчук внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Повреждено здание Генштаба ВСУ
Повреждено здание Генштаба ВСУ
Фото:

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В результате взрыва в Киеве серьезно повреждено здание Генерального штаба ВСУ. Соответствующие фотографии опубликовали военные корреспонденты. «Экс-депутат Рады и журналист Игорь Мосийчук* (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) подтверждает поражение одного из зданий Генерального штаба ВСУ, иронично назвав происшествие „падением обломков БПЛА“», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фото, размещенном в канале, видно, что крыша многоэтажного здания частично разрушена. Помимо повреждения крыши, на месте взрыва продолжаются спасательные работы. Экстренные службы принимают все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента и оказания помощи пострадавшим. Ранее на Украине сообщили о попадании в здании Генштаба ВСУ, пишет RT. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил о повреждении здания Генерального штаба украинских военных сил. *Игорь Мосийчук внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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