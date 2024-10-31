На выезде из Челябинска в районе поселка Витаминный в Сосновском районе 31 октября из-за столкновения автомобиля с животным на трассе М-5 «Урал» пострадали дети. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Авария произошла на трассе М-5 „Урал“ на 1846 километре в Сосновском районе. Легковой автомобиль наехал на животное и затем совершил столкновение с двумя машинами. Трое человек получили ранение, среди них два ребенка», — сообщил URA.RU источник.
Отмечается, что после аварии на данном участке дороги было организованно реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено.
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