Под Челябинском из-за столкновения автомобиля с животным пострадали дети. Фото

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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
После аварии на М-5 было организованно реверсивное движение (фото из архива) Фото:

На выезде из Челябинска в районе поселка Витаминный в Сосновском районе 31 октября из-за столкновения автомобиля с животным на трассе М-5 «Урал» пострадали дети. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Авария произошла на трассе М-5 „Урал“ на 1846 километре в Сосновском районе. Легковой автомобиль наехал на животное и затем совершил столкновение с двумя машинами. Трое человек получили ранение, среди них два ребенка», — сообщил URA.RU источник.

Отмечается, что после аварии на данном участке дороги было организованно реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено.

Авария произошла трассе М-5 «Урал» на 1846 километре в 19:55
Авария произошла трассе М-5 «Урал» на 1846 километре в 19:55
Фото:

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На выезде из Челябинска в районе поселка Витаминный в Сосновском районе 31 октября из-за столкновения автомобиля с животным на трассе М-5 «Урал» пострадали дети. Об этом URA.RU сообщил источник. «Авария произошла на трассе М-5 „Урал“ на 1846 километре в Сосновском районе. Легковой автомобиль наехал на животное и затем совершил столкновение с двумя машинами. Трое человек получили ранение, среди них два ребенка», — сообщил URA.RU источник. Отмечается, что после аварии на данном участке дороги было организованно реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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