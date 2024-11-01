01 ноября 2024

«Известия»: школьных охранников вооружат и обмундируют на случай угрозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Обмундированием и оружием охранники школ воспользуются в случае режима повышенной опасности в регионе
Обмундированием и оружием охранники школ воспользуются в случае режима повышенной опасности в регионе Фото:

Росстандарт обязал охранников в школах иметь оружие, бронежилеты, резиновые палки и наручники. Об этом рассказали «Известия» и отметили, что нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года.

«Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, который обязателен для учебных заведений, нанимающих ЧОПы с помощью госзакупок. Жилет и шлем нужно будет надевать при введении режима повышенной опасности, в обычной ситуации — быть на посту с резиновой палкой и наручниками», — пишут «Известия».

Отмечается, что поводом для ношения оружия и обмундирования может послужить введение режима повышенной опасности в регионе, резкая смена криминогенной обстановки на территории субъекта и другие случаи. В таких ситуациях охранники должны надеть бронежилеты и бронированные каски, а также приготовить служебное оружие, для использования которого необходимо получение специальной лицензии.

Усиленный режим безопасности объявлялся в школах Челябинска в сентябре. Тогда ученик пришел в одно из образовательных учреждений с молотком, ножом и пневматическим пистолетом и напал на учащихся.

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Росстандарт обязал охранников в школах иметь оружие, бронежилеты, резиновые палки и наручники. Об этом рассказали «Известия» и отметили, что нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года. «Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, который обязателен для учебных заведений, нанимающих ЧОПы с помощью госзакупок. Жилет и шлем нужно будет надевать при введении режима повышенной опасности, в обычной ситуации — быть на посту с резиновой палкой и наручниками», — пишут «Известия». Отмечается, что поводом для ношения оружия и обмундирования может послужить введение режима повышенной опасности в регионе, резкая смена криминогенной обстановки на территории субъекта и другие случаи. В таких ситуациях охранники должны надеть бронежилеты и бронированные каски, а также приготовить служебное оружие, для использования которого необходимо получение специальной лицензии. Усиленный режим безопасности объявлялся в школах Челябинска в сентябре. Тогда ученик пришел в одно из образовательных учреждений с молотком, ножом и пневматическим пистолетом и напал на учащихся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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