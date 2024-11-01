«Известия»: школьных охранников вооружат и обмундируют на случай угрозы

Росстандарт обязал охранников в школах иметь оружие, бронежилеты, резиновые палки и наручники. Об этом рассказали «Известия» и отметили, что нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года.
«Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, который обязателен для учебных заведений, нанимающих ЧОПы с помощью госзакупок. Жилет и шлем нужно будет надевать при введении режима повышенной опасности, в обычной ситуации — быть на посту с резиновой палкой и наручниками», — пишут «Известия».
Отмечается, что поводом для ношения оружия и обмундирования может послужить введение режима повышенной опасности в регионе, резкая смена криминогенной обстановки на территории субъекта и другие случаи. В таких ситуациях охранники должны надеть бронежилеты и бронированные каски, а также приготовить служебное оружие, для использования которого необходимо получение специальной лицензии.
Усиленный режим безопасности объявлялся в школах Челябинска в сентябре. Тогда ученик пришел в одно из образовательных учреждений с молотком, ножом и пневматическим пистолетом и напал на учащихся.
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