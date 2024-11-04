Челябинский бизнесмен регистрирует знак «Т-Олег» для туалетной бумаги

Бизнесмен Олег Торбосов из Озерска (Челябинская область) регистрирует торговый знак «Т-Олег» для туалетной бумаги и других принадлежностей. Как следует из данных Роспатента, в настоящий момент ведется экспертиза заявленного обозначения.
«Заявка на товарные знаки, знаки обслуживания. Заявителем выступает Олег Торбосов из Озерска. Классы Международной классификации товаров и услуг: бумага туалетная, бумага упаковочная, бумага фильтровальная, бумага японская (васи)», — отмечено в документе Роспатента.
Предприниматель заявил как само обозначение, так и его визуальное воспроизведение. Товарных групп больше. В их числе есть ленты корректирующий, карандаши, консультационные услуги, финансовые анализ, аудит и другие.
«На регистрацию заявляются знаки по конкретным товарным группам. Если такие же знаки по ним отсутствуют, то патент получить реально. Однако предусмотрена процедура возражений. Если любое лицо считает, что его права будут нарушены, оно вправе заявить об этом — Роспатент будет учитывать мнение при рассмотрении заявки», — пояснила URA.RU директор челябинской компании «Челпатент» Елена Левина.
В пределах заявленных товаров знак должен использоваться, и продукция — маркироваться. В противном случае любое лицо сможет оспорить права и воспользоваться возможностями в своих интересах.
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